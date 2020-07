Los secretos que no sabías sobre Miguel Diosdado, el actor de la chicas del Cable

Uno de los actores que está cobrando popularidad a nivel internacional es Miguel Diosdado, quien logró su fama gracia a su participación en la exitosa serie Las Chicas del Cable, donde interpreta a Isidro, pero quien es el actor que se esconde detrás de dicho personaje.

Miguel Diosdado nació el 4 de junio de 1985 en Sevilla, España, cuenta con 35 años y desde muy joven se interesó en el mundo del espectáculo, por lo que decidió hacer su primer casting a la edad de quince años.

"Como cuando tenía quince años, tenía y era por un anuncio me había juntado a una agencia, me había convencido a mi madre que me costó y fui ahí pensando que no me iban a coger y me cogieron la verdad que fue una suerte", dijo el histrión.

Sus proyectos más populares han sido en la pantalla chica, aunque empezó en el teatro con la obra Pasos en el techo, su primer pinino el mundo del espectáculo.

En la televisión empezó con un programa para niños llamado La Pecera, transmitido por la televisora Neox cuando apenas empezaba.

Uno de sus lugares favoritos din duda alguna es la playa, ya que en sus redes sociales se le ve mucho disfrutando de las olas y el sol donde muestra su físico con el cual derrite a quien sea.

Estaban tan emocionando por su carrera como actor que no terminó la carrera de periodismo.

Estaba tan emocionado con la escuela y me absorbía tanto que aunque el periodismo siempre me ha interesado, la carrera me parecía un rollo y decidí centrarme en arte dramático, dijo el actor en una entrevista.

La serie que más lo marcó en su carrera fue Paquirri, ya que fue uno de sus primeros papeles en la televisión.

En Instagram cuenta con más de 45 mil seguidores quienes han sido testigos de su gran trabajo en el mundo del espectáculo.

Actualmente el histrión se encuentra soltero y son varias las chicas que desean una cita con el famoso galán de origen español.

