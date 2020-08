Los shorts de vestir a la cintura, el nuevo outfit de Cynthia Rodríguez que la hace ver esplendorosa

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad es una de las mujeres de la farándula que le encanta imponer moda cada que puede, prueba de ello son las fotos que ha compartido con shorts de vestir a la cintura, los cuales son perfectos para este caluroso verano.

En más de una ocasión la bella mujer ha robado miradas en Venga la Alegría con estos outfits, ya que además de lucir sus marcadas piernas las cuales presume a base de ejercicio, les enseña a sus fans como deben combinar dicha prenda las cuales quedan perfectas con unas blusas de manga corta causando sensación por lo bien que se le ven a la novia de Carlos Rivera.

En la primera foto se le ve con un short en color rojo el cual combinó con una blusa azul con estampados de guacamaya del mismo tono que el short, además lució unos aretes en color de acuerdo al outfit con los cuales se mostró sencilla, pero elegante, mientras que su larga cabellera tenía varias ondas logrando ese toque sexy que siempre la ha caracterizado en la televisión.

En otra publicación la también cantante Cynthia Rodríguez apareció muy atrevida en Instagram con una blusa con estampado floral, además la combinó con un short en color menta, con el cual resaltó el tono de su piel, por si fuera poco se hizo una coleta, con la cual marcó aún más las facciones de su rostro, mientras que el maquillaje esta vez fue algo llamativo, pues las sombras eran algo exóticas.

Sin duda alguna el color blanco el cual es muy neutro también le queda muy bien a Cynthia Rodríguez, ya que en una ocasión decidió tomarse una sección de fotos en un foro de televisión, por lo que eligió un outfit totalmente blanco y fue un top blanco muy sexy, además de los shorts blancos, con los cuales está imponiendo moda, pero no quiso traer del todo su top al descubierto, por lo que eligió un blazer azul para darle un toque un poco más normal.

En dicha publicación alcanzó más de 64 mil likes, además de varios comentarios, donde la felicitaron por lo bien que luce la famosa, quien no solo tiene talento como conductora y cantante, sino que posee un cuerpazo de envidia con el que deja a más de uno con la babeando.

"Ame mucho tu look de hoy, super padre las perlitas en tu cabello abrazos bonita linda noche", "Eres muy hermosa Me encanta verte en vla saludos y bendiciones", "Amo tu peinado del día de hoy, Y arriba que mañana debe de ganar el favorito en Sin palabras", "Me encanto la foto, tu belleza resalta y máximas en las cámaras, besos HERMOSA", "Mi hermosa siempre estas bella pero andas muy destapadita heee te vas a resfriar", le escribieron a Cynthia Rodríguez.