Los shows musicales en vivo que se verán en los Premios Óscar 2020

Espectáculos de primera serán los musicales que se verán en vivo durante la transmisión de los Premios Óscar 2020 que se celebran esta tarde en Los Ángeles, California Estados Unidos.

Billie Eilish, Elton John, Randy Newman, Idina Menzel y Aurora (Frozen) son algunos de los artistas que se presentarán en la gran noche de los Premios Óscar 2020.

La fiesta está por comenzar con la Alfombra Roja y el mundo entero está a la expectativa de quiénes serán los ganadores en la entrega 92 de los Premios Óscar 2020.

La presencia de artistas internacionales con sus respectivos shows serán una gran sorpresa para el público en vivo y quienes los vean a través de la televisión y redes sociales.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Elton John, cantante, compositor y pianista británico, ganador de un Oscar, interpretará en vivo el tema “(I’m Gonna) Love Me Again” (letra de Bernie Taupin) de la película Rocketman (2019), un film protagonizado por Taron Egerton que cuenta la historia del músico británico.

El compositor, cantante y pianista estadounidense Randy Newman, de 76 años, deleitará al público con el tema I Can't Let You Throw Yourself Away de la cuarta entrega de la película animada de Disney Pixar sobre los juguetes que cobran vida.

Idina Menzel es la voz de Elsa en Frozen y también canta el tema principal de Frozen 2 nominado para esta edición.

La artista interpretará Into the Unknown (música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez) junto a la compositora noruega Aurora Aksnes y la cantante española Gisela.

La actriz, cantante y compositora británica Cynthia Erivo cantará Stand Up (letra y música de Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo), el tema de la película Harriet (2019), que cuenta la historia de Harriet Tubman (interpretada por Erivo), una mujer que escapó de la esclavitud y liberó a varios afroamericanos en Estados Unidos.

La actriz y cantante estadounidense Chrissy Metz interpretará I’m Standing With You (música y letra de Diane Warren) de la película Breakthrough (2019), un drama romántico protagonizado por ella misma.

Billie Eilish, de 18 años de edad, tendrá una participación durante la ceremonia. Medios como la revista Esquire informan que la estadounidense podría interpretar No Time to Die, el tema de la próxima película de James Bond.

El músico y periodista Ahmir Khalib Thompson, mejor conocido como, Questlove hará una aparición especial y la compositora y directora Eímear Noone se convertirá en la primera mujer en dirigir la orquesta de los Oscar.

