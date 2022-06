"Los sueños se cumplen", el cantante sinaloense Tony García comparte escenario con Christian Nodal

El estado de Sinaloa, México, es un semillero de talentos. Tal es el caso del joven cantante Tony García, quien está dejando huella en el Regional Mexicano y sin pisar a nadie. Tiene muy claro su objetivo: ¡ser uno de los grandes exponentes de este género musical! Y en verdad, puede lograrlo, ya que posee un indiscutible talento artístico, el cual ha demostrado a través de cada una de las canciones que ha lanzado hasta el momento, y recientemente, en un concierto de Christian Nodal.

Tony García, originario de Guamúchil, estado de Sinaloa, México, tuvo la gran oportunidad de compartir el escenario con el cantautor Christian Nodal, esto durante un show que llevó a cabo el intérprete de "Botellas tras botellas", "Adiós amor" y muchos éxitos más, en la ciudad de Morelia, Michoacán, como parte de su gira "Forajido Tour 2022".

Christian Nodal invitó al escenario a Tony García y al estar ante los miles de asistentes, el cantante sinaloense, de 19 años de edad, deleitó al público, quienes le pedían otra y otra.

"Fue una experiencia totalmente increíble, inolvidable, la recordaré por siempre", expresó Tony en un Instagram Live, donde compartió todo su sentir ante lo vivido en el concierto del cantautor, oriundo de Caborca, estado de Sonora, México.

Agradeció a Christian Nodal "por esa oportunidad", así como a toda la gente de Morelia, Michoacán, "que pedía más", a su familia, "que siempre estuvo apoyándome y que desde el momento que supieron, no me han dejado abajo y me han seguido apoyando", y a todos sus amigos.

Les doy las gracias de todo corazón, es algo de no creerse, es algo por lo que yo estoy luchando día con día, sé que falta mucho por recorrer, esto es solo el comienzo y de verdad, estoy seguro de que los sueños se cumplen.

Tony García externó que el haber estado con Christian Nodal en el mismo escenario, lo interpreta como una señal "que me dice, 'esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer, por esto voy y quiero alcanzar y llegar a ser esa persona'".

En sus cuentas de Instagram y TikTok, publicó varios videos de este grandioso momento para su joven carrera musical.

"Me quedo sin palabras, siento algo tan inexplicable y a la vez bonito, por todo lo qué pasó, uno de los mejores momentos de mi vida que llevaré por siempre en el corazón; esto se lo dedico a todos los que creen en mí y los sueños se hicieron para cumplirse ❤️".

En plataformas digitales de música, podrás encontrar una gran variedad de lanzamientos de Tony García, entre estos, el EP "Corridos a mi estilo", con seis covers de conocidos corridos en el Regional Mexicano. En los próximos días lanzará "Corridos a mi estilo Volumen 2".

En el Live que realizó en Instagram, mencionó que tiene varios temas inéditos por lanzar, para que el público lo conozca también por sus propias canciones.

Sin dudar alguna, en un futuro no muy lejano, Tony García estará haciendo conciertos en lugares como lo hace Christian Nodal, quien le dio una de las mejores oportunidades al invitarlo al escenario.