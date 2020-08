Los tatuajes de Matilda la Muerta causan sensación, los tiene en todo su cuerpo

México. Matilda, la hija de la periodista Mónica Garza, se ha convertido en una celebridad en las redes sociales , en parte, gracias a que ha mostrado su personalidad y a muchos jóvenes les ha encantado, pero son los tatuajes de Matilda la Muerta quienes causan más sensación y los tiene en todo su cuerpo.

Matilda es una tattoo artist mexicana con mucho potencial y un estilo único, un claro ejemplo de que hay mucho talento en México y con sus tatuajes no solo ha logrado llamar la atención, sino que también ha provocado que los admiren y la admiren también a ella por ser una chava auténtica y original.

En varias entrevistas que le han hecho, la joven ha compartido que cuando tenía 17 años de edad comenzó a trabaja en un estudio de tatuajes como aprendiz, y no sabía aún cómo identificarse en sus redes sociales, por lo que una compañera de trabajo le ordenó que se pusiera a trabajar en algo referente a 'Matilda está muerta', y le pareció correcto el nombre de Matilda la muerta.

Matilda basa la mayoría de los tatuajes que lleva en su cuerpo en experiencias personales, todas en relación al lado oculto de la vida y el misterio de la muert como imagen y concepto. A través de Instagram siempre muestra sus tatuajes, todos originales, no tiene idea de cuántos lleva, pero lo que sí es que no piensa detenerse en su intención por seguirse pintando.



En una entrevista para el portal NaciónRex, Matilda compartió que se convirtió en tatuadora gracias a que un amigo suyo la tomó un día como aprendiz durante varios meses, y le encantó. Algunos de sus amigos le prestaron su piel y comenzó a practicar. Luego, en 2018, se fue a San Francisco, California, Estados Unidos a practicar, y aprendió bastante sobre el arte de tatuar.

Matilda define su estilo para tatuar como "Mortuoriamente minimalista con su toque vampírico" y en la misma entrevista relata que un tiempo se sintió discriminada, pero tuvo que cambiar varios hábitos en su vida y eso le ayudó bastante a salir adelante.

Creo ya me enamoré de ti", "Hermosa en todo tu esplendor", "Digna de un Picasso", son algunos de los comentarios que en una de sus recientes publicaciones le hacen a Matilda sus fans, luego de ver su cuerpo tatuado.

Matilda Ávila Garza es el nombre real de la joven, quien es originaria de Ciudad de México y en días pasados confesó al portal yotambién.mx que fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad cuando tenía 16 años de edad; ahora tiene 22.

En la opinión de Matilda la Muerta, dichas complicaciones dependen de varias cosas, como el lugar en el que estarás confinado hasta nuevo aviso y sus condiciones, también de cuánto trabajo e introspección una persona está acostuambrada a llevar a cabo.

Yo, por ejemplo, no me puedo considerar una persona 'antisocial'; pero sí puedo decir que sé disfrutar de mi propia compañía y no le temo a la soledad, al contrario, la disfruto bastante".