Los tatuajes que se han hecho los amores de Belinda en su honor

Desde que se confirmó su relación en 2020, los cantantes no dejaron de demostrarse amor en las redes sociales, ambos compartían fotografías y videos de veladas románticas y festejos llenos de amor, como el cumpleaños de Belinda , el cual festejó junto al cantante de regional mexicano en una playa de México.

Una de las últimas relaciones que supuestamente mantuvo Belinda fue con el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera, después de compartir tiempo juntos en el programa de "La Voz Senior". Los rumores comenzaron después de que él se realizó un tatuaje de un tamaño considerable en el brazo con el rostro de la cantante y los medios de comunicación no pararon por meses de hablar sobre esta relación.

Pero Nodal no fue el único enamorado de Belinda que se ha marcado para siempre con tinta en su honor. Pareciera que las parejas de la cantante conocida como la Princesa del Pop Latino tienen la tradición de tatuarse algo referente a ella como su nombre, imagen o referencias.

México.- Tras darse a conocer que Christian Nodal y Belinda han terminado su relación y compromiso, muchos han comenzado a cuestionarse qué es lo que ahora hará el cantante de música regional mexicana y es que durante su romance con la cantante mexicana no dejó de plasmarse su amor en la piel con marcas permanentes.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.