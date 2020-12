México.- Han pasado sólo horas desde que se publicó la entrevista de Celia Lora con Yordi Rosado, en donde la playmate habló de todo sin ningún tipo de restricción, pero hubo detalles y vivencias que destacaron más que otras, como lo son sus aventuras con otros famosos, destacando los nombres de los reconocidos internacionalmente Ricky Martin y Robbie Williams.

La playmate mexicana estuvo en conversación con el conductor de televisión y cooperando con todo tipo de preguntas y dudas de parte de sus fanáticos y entre esos temas recordó la vez que "se agarró" a los cantantes, dejando a todos boquiabiertos, pues quién se lo hubiera imaginado.

Mientras conversaban sobre el amor, Yordi le cuestionó a Celia que si Ricky fuera heterosexual ella se casaría con él y ella contestó que no. "No me lo agarré, pero le di unos besitos", confesó Lora. Asimismo, dijo que no fue algo de recordarse, pues no le gustó como besa.

Y al ser cuestionada sobre quién besaba mejor, Martin y Williams, ella contestó que éste último, con quien se encontró en dos ocasiones y se "dieron sus besos". Posteriormente las risas no se hicieron esperar parte de ambos, pues aseguraron que era evidente que el cantante británico besaba mejor que el puertorriqueño nacionalizado español.

Los tremendos besos de Celia Lora con Ricky Martin y Robbie Williams. Foto: Instagram

Luego continuaron con esta conversación que ya está por rebasar el medio millón de reproducciones, pues al parecer existía mucha gente interesada en esta polémica mujer. Celia Lora y Yordi Rosado abordaron todo tipo de temas, sin dejar ninguno pendiente, pues se tocaron asuntos de su vida personal, amorosa y laboral, así como polémicas de su carrera y su infancia y adolescencia creciendo con un famoso rockero reconocido por tener una fuerte personalidad.

Durante la conversación se habló de su infancia y adolescencia, cuando se iba a de viaje en cada una de las vacaciones largas para meterse de lleno al estudio al lado de su padre en Malibú. Además, contó cómo fue para ella posar sin nada encima en la popular revista para caballeros, Playboy.

También habló sobre su vida amorosa y explicó que no está interesada en lo romántico ni tener una pareja de momento, pues le "hostiga despertar con alguien al lado". Tras ser cuestionada sobre su polémico video para adultos con Apolonia Lapiedra, comentó que para ella no fue difícil, sin embargo, no es lesbiana ni bisexual, sino heterosexual.

Una vez tocando el tema del amor, ella confesó que Víctor Trujillo, reconocido como el Payaso Brozo, es el amor de su vida, asegurando que él lo sabe y desde hace varios años está enamorada de él, pues le parece un hombre muy inteligente, intelectual e interesante, lo que a ella le gusta en un hombre.

Finalmente habló sobre aquel accidente hace más de diez años en el que se vio involucrada y confesó que lo que sucedió realmente fue que estaba un poco tomada, golpeó a una camioneta y este segundo vehículo llegó hasta a un hombre que estaba en un teléfono público y recordó que los elementos de la policía fueron muy injustos con ella al enterarse que era hija del rockero Álex Lora.

Tanto la prensa como los familiares del fallecido se le fueron encima, todos buscando algo que sacar sobre ella y la familia buscando obtener una gran cantidad de dinero para no hace más escándalo, ya que según recuerda, le pedían dos millones de pesos para que la dejaran retirarse del lugar.

Celia Lora no pagó, prefirió hacer todo de una manera justa y legal, entonces pasó cinco meses en prisión por lo que había sucedido, aunque no fue tan duro para ella, pues todas las presas se portaron de lo mejor con ella, ya que siempre estuvo al lado de todas y cuando recibía mucha comida las invitaba a comer.