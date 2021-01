Los valiosos consejos que Bárbara de Regil comparte a sus fans ante la llegada del 2021

Bárbara de Regil se mantiene muy activa en redes sociales, donde constantemente interactúa con sus miles de seguidores. La protagonista de la serie de televisión "Rosario Tijeras", estuvo este fin de semana compartiendo varias reflexiones y consejos a sus seguidores. En las stories de su cuenta en Instagram llevó a cabo una dinámica donde le preguntó a sus followers: "¿te he ayudado en algo? Si no, ¿cómo podría ayudarte?".

Ante esta pregunta muchos de sus fans le pidieron diversos consejos. "¿Qué puedo hacer para ya no volver con una persona que me ha hecho mucho daño". La actriz mexicana le dijo a esta persona que merecía ser feliz y tener a su lado a alguien que la cuide, quiera y la respete, "que te haga sonreír, no que te haga daño, vete al espejo y repite: 'te amo con todo mi corazón', di tu nombre y di: 'te amo, te prometo que te voy a cuidar siempre'".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Bárbara de Regil resaltó que si tú no te cuidas, nadie vendrá a hacerlo. En otra publicación la escultural coach fitness e influencer, le pidió a otra de sus fans que no se comparara con ninguna persona, pues ella era un ser único; asimismo mencionó que no debe compararse mucho menos con una persona que haya visto en redes sociales.

"Nadie habla como tú, nadie sonríe como tú, nadie es como tú, tú eres única, no te compares con nadie, si te vas a comparar con alguien, te vas a comparar con la persona que eras tú ayer, que eras tú en el 2020 para ser tu mejor versión en el 2021, no te compares con nadie y menos con alguien que ves en redes, porque no estás conociendo ni su mejor ni su peor lado, no sabes sus demonios, por lo que ha pasado, no te compares con esas personas porque no sabes que hay detrás, compárate contigo, siempre contigo"

Otra de sus seguidores le escribió a Bárbara de Regil para decirle que era una gran persona con una esencia única, capaz de alegrar al mundo con una sonrisa y que además era un ser único, a lo que la esposa del abogado Fernando Schöenwald respondió: "me hiciste el día", palabras acompañadas de varios emojis de caritas conmovidas. (Consejos de Bárbara de Regil para combatir 5 emociones 'tóxicas').

Bárbara de Regil tiene casi ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @barbaraderegil

Con la llegada del 2021, la actriz originaria de la Ciudad de México, compartió su primera fotografía de este año en redes sociales al lado de su esposo, donde ambos se muestran de lo más enamorados y contentos al recibir un año nuevo. "12:01 AM con la Luna de testigo, yo más feliz que nunca por lo que tengo, a quien tengo a mi lado y por lo que soy. Con amor, gratitud y alegría termino el año y lo empiezo y claro, con Fernando mi mejor amigo, amor de mi vida y mi mejor equipo, mi todo".

Bárbara de Regil, prima del conductor de televisión Marco Antonio Regil, resaltó que este 2021 era un año para nuevos pensamientos y nuevos y mejores hábitos. Pidió a sus seguidores repetirse esto: "bendigo lo que tengo y lo que vendrá"

Este año brillemos y a quien le moleste que se tape los ojos, nuestro único límite es la mente.