Los videos con los que Bella Poarch consiguió el éxito en Tik Tok

Estados Unidos.- Actualmente, una de las plataformas más famosas y utilizadas en el mundo es TikTok, en donde a través de videos usuarios de todo el mundo comparten coreografías bien organizadas, rutinas, videos de comedia y utilizan funciones como los filtros o la sincronización de labios para video, esta última es la que ha hecho muy famosa a Bella Poarch.

¿Quién es Bella Poarch? La creadora de contenido es una joven de sólo 19 años de edad de origen filipino que se volvió muy famosa en un abrir y cerrar de ojos. A finales del mes de junio apenas y estaba por alcanzar un millón de seguidores, sin embargo, hoy su cuenta tiene más de 27 millones y lo logró sin hacer prácticamente nada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su caso es uno en un millón, tan interesante que Pior Lapin, un experto en redes sociales, decidió hacer un análisis sobre el y explicó a través de Twitter el motivo por el cual su éxito ha sido tan sobresaliente y, de acuerdo a su conocimiento, fue en realidad un golpe de suerte.

El video por el que rápidamente se volvió famosa, fue uno que ya alcanza los 14 millones de corazones y más de 100 mil comentarios, en este utilizó la función de sincronización de labios con música creada por Jvke, un tiktokter famoso por hacer mashups, y mientras otros usuarios intentaban imitar el efecto y hacían una búsqueda, rápidamente se topaban con Bella, una bellísima joven que de inmediato se robó la atención de todos.

Una vez la joven entendió que su video estaba teniendo un gran éxito, decidió aprovechar el momento y subió otro video con la misma técnica, sólo que ahora con una de las canciones más sonadas del año; 'Soph Aspin Send', de Millie B, con el que alcanzó más me gustas en la plataforma y más de 346 millones de reproducciones, un récord en TikTok.

Desde sus astutos movimientos para generar más seguidores, me gustas y reproducciones, no ha parado de subir de seguidores y compartir videos del mismo tipo, sin embargo, usuarios de la plataforma señalan que sus videos son muy simples, pues prácticamente no hace nada.

Así mismo, la joven a alcanzado fama en diferentes plataformas, como YouTube, en donde suma más de 38 mil suscriptores e Instagram, donde rebasa los tres millones y medio de seguidores.

La hermosa Bella Poarch reside en Hawái y sirvió en la Marina de Estados Unidos, en las redes sociales podemos ver cómo comparte con sus fans detalles de su vida personal y fotografías donde luce completamente hermosa. En ellas podemos deducir que es una amanto de los tatuajes y en una ocasión comentó que no se imagina su rutina sin cuatro componentes: los videojuegos, los abrazos, la meditación y el sueño.