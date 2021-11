"Los viejitos eran los primeros", critican a Lyn May por apenas vacunarse contra el Covid-19

No está claro dónde surgió la nueva variante, pero los científicos de Sudáfrica fueron los primeros en alertar a la OMS, y ahora se ha visto en viajeros que llegaron a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel.

Otros usuarios de Instagram bromearon al decir, que como Lyn May se siente joven, espero hasta que comenzaran a vacunar a los jóvenes de 15 a 17 años de edad: "si vi en las noticias que ya les tocaba a los chavitos, que bueno que ya te tocó". Asimismo le aplaudieron su buen sentido del humor: "me caes muy bien por qué te atreves a ser tú, sin importar lo que diga la gente".

Lyn May recibió muchas críticas por apenas haberse vacunado contra este virus ; varias personas manifestaron que por su edad, hace meses debió recibir la primera dosis. "Los viejitos de la tercera edad eran los primeros, que irresponsabilidad por Dios".

Y con el humor que la caracteriza, la actriz de 68 años de edad y originaria de Acapulco, Guerrero, hizo un picante comentario: "también me puse las 10 vacunas belga, una diaria, todas las noches".

"Gracias a Dios ya tengo mi primera dosis de vacuna en contra del Covid-19", expresó Lyn May junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Es importante vacunarse mi gente y estar bien, los amo".

Aunque la controvertida vedette y actriz mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May , debió vacunarse en el primer trimestre de este año, a través de sus redes sociales dio a conocer que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 , aunque no reveló si fue suministrada con la Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca u otras de las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

