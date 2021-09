"Los viví desde que tenía cinco años": hija de Ricardo Crespo comparte de los abusos que sufrió del actor

México. Valentina Crespo, hija del actor Ricardo Crespo, quien se encuentra en prisión acusado de presuntamente abusar sexualmente de su hija, comparte sobre este difícil pasaje en su infancia.

A través de redes sociales, Valentina, quien tiene 14 años de edad, habla de los abusos que sufrió por parte de su padre desde que tenía cinco años de edad.

"Me estaba matando por dentro. Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa", dice la adolescente.

Valentina refiere en el mismo video que haber hablado y tras hacer público su caso siente que fue como quitar los cuchillos que tenía clavados en su cuerpo.

"Quien te juzgue es una persona sin corazón, una persona que no tiene valores ni la mínima idea de absolutamente nada. Pero, sabes el cambio empieza por ti, empecemos el cambio de verdad."

Foto de Agencia México

Recordemos que a principios de 2021, Ricardo Crespo, actor y exintegrante del grupo Garibaldi, fue detenido y trasladado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija Valentina.

Tras siete meses de que comenzara el proceso legal en contra del cantante y actor, Valentina Crespo recurre a sus redes sociales para hablar de su caso.

Valentina Crespo le pide a los adolescentes y jóvenes que han pasado por una situación igual alcen la voz y denuncien los abusos de los que son víctimas.

Ricardo Crespo, de 45 años de edad, ha colaborado en varias series de televisión, entre las más recientes se encuentran las de la plataforma de streaming Netflix: Control Z, La Piloto 2 y El Dragón.