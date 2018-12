Los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios serán papás

Los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja serán papás, así lo dan a conocer ellos mismos a través de sus respectivas redes sociales. Kimberly, quien es originaria de Mexicali y vivió varios años en Mazatlán, dice que su bebé será muy amado.

La influencer Kimberly Loaiza confirmó en su canal de YouTube que está esperando su primer hijo con el también youtuber Juan de Dios Pantoja, a quien ama.

Linduras voy a ser mamá, estamos embarazados, aún no me lo puedo creer…Estoy embarazada del hombre que amo. No tienen idea de cómo se puso Juan cuando le enseñé la prueba de embarazo”, dice Kimberly.