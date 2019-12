Lost Frequencies visita a niños de escasos recursos en Querétaro

Ciudad de Querétaro.- El Dj de origen belga, Lost Frequencies y Arnoud Raskin, creador y fundador de Mobile School, visitaron el mes pasado la Mobile School en esta ciudad. Mobile School es una organización belga que lucha por los niños de la calle de todo el mundo. Bajo el lema "Si un niño no puede ir a la escuela, entonces llevemos la escuela al niño", están activos en más de 30 países.

El enfoque de las escuelas móviles se centra en el fortalecimiento de la autoestima y la identidad de los niños de la calle y en hacerles descubrir sus talentos jugando. Desde el pasado verano la organización cuenta con el apoyo de la Fundación Tomorrowland.

La historia de Felix y Arnoud fue convertida por Tomorrowland en un sensacional documental de 32 minutos, disponible en todas las redes sociales de Tomorrowland y de Mobile School. Con la creación de este documental, la fundación quiere dar una oportunidad a la organización Mobile School para transmitir su mensaje positivo, en torno a la otorgación de poder a los niños de la calle, a una comunidad global de más de 30 millones de aficionados y seguidores en las redes sociales de Tomorrowland.

"Hay más de 150 millones de niños de la calle en el mundo, ¡también en Bélgica! Esto es 150 millones de personas que han perdido sus talentos, esto es una gran pérdida para la sociedad, tenemos que mirar de una manera diferente a los niños y jóvenes, no solo tenemos que sentir compasión por ellos, o peor, ignorarlos, tenemos que hacer que se sientan parte de la sociedad, y darles la oportunidad de desarrollar sus talentos", comentó Arnoud Raskin, fundador de Mobile School.

Por su parte Felix de Laet (también conocido como Lost Frequencies), manifestó al respecto: "al igual que la apertura de la escuela de música en Nepal, esta experiencia de México también me ha marcado muchísimo, cada uno de los niños que he conocido me ha dado muchísimo amor y me ha recibido con los brazos abiertos, realmente me han inspirado, estoy muy contento de poder ayudar a Mobile School a transmitir su mensaje".

Después de la construcción y apertura de la primera Love Tomorrow Music & Arts School en Sekha (Nepal) y del resultado de una colaboración con la organización de desarrollo independiente belga CUNINA, Tomorrowland anunció el verano pasado una colaboración con la organización sin ánimo de lucro Mobile School a través de la Fundación Tomorrowland.

Con su fundación, Tomorrowland quiere convertir la positividad y el sentido de pertenencia que irradia el festival en apoyo a los proyectos para dar a los jóvenes y niños vulnerables de todo el mundo una oportunidad para desarrollarse personal y creativamente.