Lourdes Munguía celebra el inicio de la primavera con un bañador super apretadito

Lourdes Munguía con sus 61 años de edad, sigue demostrando que su figura es una de las más espectaculares del medio de la farándula, prueba de ello es la foto donde aparece en bañador de dos piezas desde Acapulco hipnotizando a todos con la belleza que se carga esta guapa mujer.

Y es que Lourdes Munguía aprovechó el puente de marzo para disfrutar del bello puerto, además de ponerse su mejor bañador con el cual hipnotizó a todos, pues la artista, quien lleva años haciendo ejercicio decidió que era hora de darles un taco de ojo a sus fans quienes quedaron encantados con la publicación la cual alcanzó más de 18 mil likes.

"Hola Lourdes que tengas una bonita tarde eres muy hermosa", "Lourdes linda buenas tardes con mi admiración y respeto definitivamente la mujer más hermosa del mundo, la mujer más bella, encantadora, preciosa", "Es como si apareciera una bella flor en primavera. Hermosísima preciosa, eres un encanto feliz lunes, Dios te bendiga", le escriben a Lourdes Munguía con el outfit playero con el que desató la locura total.

Lo que siempre ha impresionado de esta mujer es su cintura tan reducida, sus brazos marcados y un vientre plano con el que deja en claro que siempre ha cuidado todo su fisico para seguirse viendo como una diosa, pues a la también cantante mexicana de cabellera rizada le fascina ser un deleite visual para el público, incluso hay quienes le dicen que se ve mejor ahora que hace 30 años.

Muchos se han preguntado por qué Lourdes Munguía no se ha casado siendo una mujer tan hermosa, pero para quienes no lo saben ella se casó a los 20 años con Enrique Perrusquia, aunque el matrimonio no duró mucho no le quedaron ganas de volver a casarse, por lo que ahora disfruta al máximo la soltería, además de la convivencia familiar.

El último proyecto en el que la vimos fue Bailando con las Estrellas en Hoy donde hizo mancuerna con el modelo Brandon de quien se empezó a rumorar que era pareja de la madura actriz, pero al final dejaron en claro que había una amistad y respeto.

