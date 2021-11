Lourdes Munguía con abrigo elegante en color negro se prepara para el invierno

No hay nada mejor que ver a Lourdes Munguía de 60 años de edad con ropa muy glamoroso, pues es algo que siempre ha presumido en las redes sociales, como el reciente abrigo que compartió en Instagram el cual se le ve espectacular a la guapa mujer de mucho porte.

Resulta que la actriz mexicana aparece en una banca con un vestido en la parte de abajo el cual apenas se puede ver pues el abrigo en color negro cubre todo el bello cuerpo de la actriz mexicana quien es amante del frío, pues es la temporada en la que saca sus mejores prendas.

"La meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie. #amor #vida #retos #actitud #sueños #juegos #alma #mente #survive #enjoy #play #behappy #actress #soul #smile #daybyday #mimimouse", escribe Lourdes Munguía en su coqueta foto de invierno donde se leve muy sonriente como siempre.

Mientras tanto los fans de la actriz mexicana no solo le dijeron que se mira bella, sino que posa con mucho porte en cualquiera de las fotos y que esta no fue la excepción, además su cutis se ve extremadamente perfecto, pues ella ha dicho que la clave no solo es tomar agua, sino comer correctamente.

Muy bella Lourdes Munguía con su abrigo/Instagram

Para quienes no lo saben Lourdes Munguía desde hace años ha sido considerada una mujer de elegancia total que jamás ha caído en la vulgaridad, pues sus fotos lo ha validado, además es considerada una artista que no necesita de polémicas para salir adelante.

"Hola tía Lourdes munguia soy yanett Munguía Alonzo me encanta como actúas en telenovelas", "Hermosa que Dios te bendiga siempre y por favor cuídate mucho,besos de Brasil", "Hola muy buenas tardes hermosura lourdes.munguia que tengas una bonita tarde", le escriben los fans a la famosa en redes.

No come harina

Para quienes no lo saben otra de las clave por las que Lourdes Munguía tiene esa figura de ensueño se trata porque no come harinas, aunque en entrevistas ha dicho que solo lo hace en su cumpleaños, por lo general trata de evitarlos, pues al parecer estos le inflaman el estómago, por lo que prefiere evitarlos.

