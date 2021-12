Lourdes Munguía con vestido rosa viejo más guapa que cualquier veinteañera

Lourdes Munguía de 60 años de edad sabe muy bien como vestir de manera jovial sin caer en lo vulgar, prueba de ello fue el vestido rosa viejo que se acaba de poner con el cual lució como una verdadera jovencita, pues se le miraba espectacular, además de resaltar su físico bien trabajado.

Una fan page fue la encargada de subir la foto con el vestido en color rosa viejo con el cual se miraba muy bien la actriz de telenovela, además deja en claro que este tipo de color se le ve bien a la mujer de cabello negro y rizado, algo que la ha caracterizado durante varios años en el mundo del espectáculo.

Eres el regalo más grande que me ha dado la vida. Desde que te vi por primera vez, supe que serías la respuesta a todos mis sueños. ¡Gracias por inspirarme y felicitarme tanto por tu trabajo!@ lourdes.munguia, escribe la fan page sobre la foto de la actriz.

Otra de las cosas por las que Lourdes Munguía es muy querida en el mundo del espectáculo ha sido por nunca perder el porte, es decir siempre hace todo con una delicadeza única y eso se lo dicen sus seguidores a cada momento en su cuenta personal de Instagram.

"Sencillamente hermosa , mis respetos", "La mujer mas guapa y mejor cuerpo en los 90's", "Lourdes Munguía es un super mujerón desde que yo me acuerdo ella ya era un super mujerón y los años no pasan por ella si ella quisiera yo me casaría con ella para mi sería un gran onor se su marido", le escriben a la famosa mujer.

A pesar de que Lourdes Munguía está alejada de las telenovelas, se le ve muy activa en redes sociales donde se nota el cariño que le tiene a su público, además deja en claro que se cuida mucho para regresar pronto a un proyecto televisivo.

Una mujer soltera

Otra de las cosas por las que Lourdes Munguía es una mujer muy buscada por el público masculino es porque sigue estando soltera, pues hasta la fecha no se le ha conocido algún galán, pero ella esta feliz sin ningún compromiso.

