Lourdes Munguía defiende a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, acusado de supuesto abuso sexual

Varias mujeres, entre ellas la actriz mexicana Danna Ponce, denunciaron al productor y director de cine Coco Levy, quien antes de este escándalo tenía un cargo ejecutivo en Videocine (la principal productora y distribuidora del cine mexicano), por supuesto acoso y abuso sexual. La también actriz y playmate Lourdes Munguía, salió en defensa del hijo de Talina Fernández, reconocida conductora de televisión, conocida como "La dama el buen decir".

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, Lourdes Munguía manifestó que Coco Levy era una buena persona y que las acusaciones en su contra, le causaron sorpresa e incredulidad a la vez.

"Siempre cuando escucho de un caso así, digo yo, pues si es tan buena persona, en mi experiencia, es tan lindo, tan tierno, bueno, desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría, yo me quedo con lo que pienso de esa persona".

La actriz de cine, teatro y televisión, de 61 años de edad y originaria de la Ciudad de México, revictimizó a las mujeres que han denunciado al hijo de Talina Fernández, señalando que ellas habrían podido negarse a los supuestos acosos.

"Tú puedes escoger, esas chicas que les ha pasado, si les dicen: 'oye, necesito que te desnudes', dices: 'pues no, no me desnudo, con permiso y bye', tú tienes que saber escuchar, por donde va la cosa y si estás dispuesta", opinó Lourdes Munguía.

Por otra parte, en días recientes, Coco Levy publicó un video en sus redes sociales, donde expresó que ha estado realizando una profunda introspección, pues quiere entender, sinceramente, qué hizo mal y cómo.

Ofreció disculpas a todas las mujeres que se ofendieron y/o incomodaron con su comportamiento, "con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas esas mujeres, no quise ofenderlas, pienso en mis hijas, quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, esa será de ahora en adelante mi causa".

Te recomendamos leer:

La actriz Danna Ponce, quien lo denunció ante las autoridades correspondientes, por supuesto abuso sexual, no acepta sus disculpas y reiteró que lo quiere en la cárcel. "Ni la compasión ni el perdón y aun así, nos llegara a pedir perdón de rodillas, no nos importa, las cosas están hechas y prepárate, Coco Levy, esto a penas comienza, no va a haber perdón, no va a haber conciliación, acuerdo, es cárcel".