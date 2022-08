Lourdes Munguía guapísima al usar ceñido vestido negro, resaltando su figura de impacto a sus 61 años

No por nada Lourdes Munguía es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana. La actriz dejó maravillados a sus miles de seguidores en Instagram, al modelar un ajustado vestido color negro, con el cual resaltó su figura de impacto, fruto de sus arduas rutinas en el gimnasio. Al igual que con una de sus mejores amigas, la actriz costarricense Maribel Guardia, la edad solo es un número, pues a sus 61 años luce despampanante.

El ceñido vestido que usó Lourdes Munguía, tiene un gran escote V y unos botones dorados como decoración; dicha prenda remarcó su cinturita de avispa. La actriz complementó su outfit con unas zapatillas del mismo color.

En su post, que tiene más de 17 mil likes, Lourdes Munguía expresó, "la vida no es aquello que queremos vivir, es todo aquello que vivimos día a día". Sus seguidores le agradecieron por compartir esa linda reflexión, además de escribirle comentarios halagadores.

"Simplemente, me encantas", le escribió un fan. "Cuanta belleza en una persona", "maravillosa", "divina", "elegante", "que barbaridad, pero qué belleza hizo Dios, ese vestido negro le queda espectacular", "hermosa dama", "que cuerpazo", "mi querida Lourdes luces muy hermosa y elegante", "no me cansaré de decir que estás muy hermosa" y otros más.

Muchos se preguntan cuál es el secreto de la playmate de Playboy, para verse tan espectacular a sus 61 años de edad. En una entrevista para el programa "Hoy", comentó:

"Desde luego cuidarte en cuerpo, mente lo más importante, estar en movimiento, siempre creando, divertida con la vida, comiendo cosas que te alimenten, haciendo ejercicios diariamente para bombear el corazón, es que yo creo que para vivir con este equipo que tenemos, tenemos que alimentarlo, cuidarlo y apapacharlo, para que nos rinda con salud".

Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque, originaria de la Ciudad de México, inició su carrera artística en la década de los 70's, al formar parte del elenco de la película "Amor a la mexicana".

La mayor parte de su trayectoria actoral está en las telenovelas, participando en "Muchachita", "Pueblo chico, infierno grande", "El privilegio de amar", "Así son ellas", "Amar otra vez", "Heridas de amor", "Cuando me enamoro", "Por amar sin ley" y muchas más.