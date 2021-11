Lourdes Munguía resucita internet y comparte sesión de fotos con ropa de playa en tonos rojos

México. Lourdes Munguía, actriz originaria de Ciudad de México y con más de tres décadas dedicada al espectáculo, sorprende en Instagram al compartir imágenes que se tomó para una sesión con ropa de playa.

En tonos rojos es que ahora Lourdes Munguía muestra varios atuendos especiales para pasar uno o más días en la playa, uno de los lugares favoritos de la guapa actriz que tiene 60 años de edad.

Y como es una excelente modelo, es la misma Lourdes quien modela la ropa de playa que le va de maravilla a su cuerpo y le permite lucir espectacular y más guapa que nunca.

Lourdes Munguía es la "envidia" de muchas mujeres de México y de otros países, puesto que siempre le expresan que tiene un cuerpo de diez y le pregunta cómo ha hecho para conservarse "intacta" pese al paso de los años.

Y es que Lourdes siempre impacta con las fotografías que publica en Instagram, puesto que luce muy juvenil, y la clave de todo es ser feliz, les ha contestado en varias ocasiones.

Increíblemente Lourdes Munguía no pasa los días en el gimnasio. Le fascina acudir a ellos pero no con la frecuencia que muchos de sus fans imaginan, y más bien su cuerpo es producto de no descuidarlo y tener una buena alimentación, ha expresado.

El tamaño de la cinturita de Munguía es tema de conversación, puesto que con ella asombra a todo mundo y en Instagram le valen comentarios halagadores por parte de sus fans que siempre le expresan cuánto la admiran y quieren también.

Lourdes Munguía tiene muchos fans en varios países, desde México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, de todas partes están al pendiente de sus publicaciones y no dejan de halagarla por su belleza.

Lourdes Munguía es famosa desde los años ochenta, puesto que protagonizó varias telenovelas como Muchachitas y Te amo, así que con su talento pudo convertirse en una de las actrices favoritas de México.

Y aunque Lourdes Munguía recientemente hizo una actuación especial en la telenovela Vencer el pasado, en redes sociales sus seguidores le piden que reaparezca pronto en las telenovelas porque es un placer disfrutar de su trabajo como actriz.