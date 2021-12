Lourdes Munguía revela porque no andaría con un veinteañero como otras famosas

Lourdes Munguía de 62 años de edad es una mujer soltera en estos momentos por lo que muchos desearían salir con ella, pero al parecer tiene un prototipo de hombre en primera tiene que ser un maduro, pues algunos pensarían que le gustarían más jóvenes, pero explicó por qué no le gustaría andar con un veinteañero.

Aunque aseguró que a esa edad es cuando los hombres están más guapos dejó en claro que una de las razones por las que no saldría con un jovencito sería por la experiencia o madurez, pues ella está segura que si no le aporta nada a su vida de nada serviría salir con él.

Veintinueveañeros es que se empiezan a poner bastante guapetones a los veintinueveañeros. Por ahi no va la cosa, yo sí pienso que una persona más madura puede compartir la vida a mi nivel con sus experiencias a una edad madura y vamos como de la mano caminando, no alguien se queda atrás porque un hombre que tiene veintinueve al rato va a tener 40 y va a estar más guapo, dijo la artista en un programa.

Y es que desde hace años se le ha visto solo a la actriz mexicana y aunque se dijo que saldría con Brandon de Bailando con Las Estrellas de Hoy, ella dejó en claro que no nada que ver, pues sigue firme en que prefiere un hombre maduro, aunque todavía no ha llegado ella se siente feliz en estos momentos, pues un hombre no le hace falta de todo.

Por si fuera poco la mujer sigue robando miradas por lo guapa que luce en todo momento, es decir siempre ha robado la atención de todos por tener un porte y una belleza única que no cualquiera actriz del espectáculo lo tiene, pues ella es toda una dama en la extensión de la palabra y sus fans se lo dicen.

Cabe mencionar que Lourdes Munguía también se ha centrado en una vida fitness, pues le encanta hacer ejercicio y alimentarse muy bien, es por eso que tiene el cuerpo mucho mejor que cualquier jovencita y se lo dicen a cada rato.