Lourdes Munguía se deja ver en traje de baño e impacta a todos

Lourdes Munguía de 59 años de edad, le demuestra una vez más a las jovencitas de veinte años que ella sigue teniendo un cuerpazo juvenil, prueba de ello fue la foto que se tomó en traje de baño con la cual desató la locura en redes sociales, pues la actriz posó demasiado coqueta para la foto, donde derrochó belleza absoluta.

La foto de Lourdes Munguía alcanzó más de 23 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que es una verdadera diosa, incluso su amiga Maribel Guardia comentó la foto y le dijo que parecía una verdadera muñeca, ya que son pocas las actrices que se siguen viendo tan radiantes como Lourdes Munguía, quien tiene esa silueta de veinteañera que muchas desearían tener.

"A veces digo que no puedes estar más hermosa y pum llegan tus fotos y me dan cachetadas, cada día te pones más hermosa", "Princesa Hermosa como un Diamante", "Mi amor platónico que linda estas cuanta belleza hermosa lindísima mujer de todo a todo", le escribieron a Lourdes Munguía en redes sociales por la foto.

En la publicación se puede ver a Lourdes Munguía a la orilla de una alberca con un traje de baño en color negro y un enorme sombrero en tono rosa, el cual además de hacerla ver hermosa se miraba elegante, mientras que unos lentes para el sol le dio más misterio a la foto de la actriz.

Para quienes no lo saben Lourdes Munguía es fanática del ejercicio desde hace años, por lo que siempre comparte sus rutinas de ejercicio en Instagram iban desde una rutina de yoga, hasta levantamiento de pesas, pues le gusta un cuerpo bien tonificado, para no perder las curvas de envidia que se carga.

Pero no solo el cuerpo de Lourdes Munguía nos llama la atención, pues su rostro también da mucho de que hablar, ya que la guapa mujer no tiene ninguna arruga, además su cutis se ve radiante en todos los aspectos, pues en las entrevistas siempre deja a todos con la boca abierta, por lo saludable y bien cuidada que se ve.

Lourdes Munguía con su cuerpazo en traje de baño/Instagram

Regresando un poco con Maribel Guardia, gran amiga de Lourdes Munguía, muchos medios le han pregunta a ambas actrices si entre las dos hay cierto tipo de celos, ya que siempre las están comparando, por lo que un día Lourdes Munguía le puso fin a las especulaciones y dijo que a Maribel Guardia la quiere mucho, por lo que la tiene sin cuidado lo que se especule entre ambas.

Yo tengo la dicha de tener esta amistad de cuarenta años ya, desde que estábamos chiquitas, la verdad que es una persona que ya me conoce, que ya la conozco, sé sus debilidades y ella sabe las mías, me respeta, la respeto, le echo porras, halago lo que está haciendo hermoso en su vida, dice Lourdes Munguía para el programa De Primera Mano.

Para quienes no lo saben Lourdes Munguía le dijo adiós a la maternidad desde hace mucho tiempo, pues la actriz confesó en una ocasión que estuvo casada, pero al parecer no le fue también, por lo que renunció a dicha etapa, pero asegura que no le hizo falta y es que es una mujer que disfruta su vida al máximo.

Cabe mencionar que Lourdes Munguía no solo es admirada por su belleza, también es una mujer de respeto que ha sabido llevar una carrera alejada de escándalos y problemas, ya que siempre ha sido muy profesional en lo que hace, aunque tenemos tiempo que no vemos a la actriz en alguna telenovela, algo que muchos desean.