Lourdes Munguía se lleva al susto de su vida en un teatro al quedar atrapada

Quien pasó un momento de terror en el cine fue Lourdes Munguía de 61 años de edad, pues en un programa de televisión, confesó que al terminar una obra de teatro el velador cerró el lugar con la famosa adentro, lo que causó tremendo susto para ella, pues nadie la escuchó por casi dos horas.

De acuerdo con la actriz mexicana todos sus compañeros ya habían salido del lugar, pero ella se encontraba en su camerino, cuando de pronto se apagaron las luces del lugar quedando a oscuras por completo y buscando su celular para pedir ayuda, pero no podía ver nada.

"Un día estaba en el teatro Silvia Pinal ahí en Versalles y la última función ya nada más quedan los actores que recogen su ropa no, y entonces el velador dice: "ya se fue el público, ya se fue Héctor, Lourdes ya se ha deber ido, cierra la escotilla y apaga la luz, baja el switch, pero yo atrás de los telones es totalmente negro absolutamente negro, yo no veía mi celular, nomás oía, porque ya tenía muy poca pila, todas las venas de la cara las tenía ya marcadas, ya la voz dos horas gritando por favor no me dejen aquí", dijo Lourdes Munguía.

Aunque la artista pensó que se quedaría en dicho lugar su chofer de inmediato le dijo al velador que no se había ido, es por eso que le pidió que abriera el teatro y aunque le alegó que ya se había marchado al momento de abrir la escotilla encontró a la famosa quien se molestó bastante con el encargado diciéndole de todo.

Dicha plática de la guapa mujer se debió a que si en verdad creía en las supersticiones a lo que respondió que sí, pues ella un gato negro o pasar bajo una escalera implica cosas negativas, por lo que trata de evitar todo tipo de situaciones.

Una mujer muy guapa

Para quienes ya lo saben Lourdes Munguía siempre ha sido considerada una mujer muy guapa que enamora a cualquiera, pues se sigue conservando muy bien, por lo que piropos le sobran por tanta belleza que se carga.