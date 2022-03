Lourdes Munguía una mujer distinguida con vestido rosa palo y zapatillas nude

Lourdes Munguía de 61 años de edad de nueva cuenta demuestra el porte que se carga y lo hizo con un vestido en color rosa palo el cual se le miraba espectacular, además eligió unas zapatillas en color nude con los que armó un outfit perfecto, ya que sus fans se lo hicieron saber.

Un detalle que llamó la atención del vestido de Lourdes Munguía fue el listón dorado que porta en el medio el cual le dio un toque más tierno, además su cabello aparece completamente lacio, un look que siempre le ha gustado a los fans de esta artista.

"Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. Desde que te vi por primera vez, supe que serías la respuesta a todos mis sueños. ¡Gracias por inspirarme y felicitarme tanto por vuestro trabajo!", "Lourdes Munguía está guapa hermosa linda guapísima", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que llaman la atención de la actriz mexicana como siempre es su perfecta figura fitness, pues hace mucho ejercicio, además se alimenta muy bien, por si fuera poco le encanta la meditación pues le gusta atraer cosas positivas a su vida, ya que lo ha comentado en entrevistas.

Por si fuera poco Lourdes Munguía está muy feliz porque acaba de plasmar sus huellas en Galería Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, pues como ya lo saben tiene varios años en la industria del entretenimiento, por lo que era necesario este tipo de reconocimiento, además sus fans ya quieren verla pronto en alguna telenovela.

La artista también es querida por no meterse en escándalos, pues nunca se ha involucrado en pleitos de terceros y cuando los hay no les presta atención, ya que no le interesa que su fama crezca a base de chismes o polémicas.

Además sus seguidores le han pedido que comparte rutinas de entrenamiento, ya que solo las ha compartido en los programas de televisión, pero ahora se las piden en su cuenta de Instagram, pues quieren tener ese cuerpo firme que la mujer se ha cargado desde hace tiempo, además de una piel radiante.

