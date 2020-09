Lourdes Munguía y su forma de vestir como toda una señora de respeto

Lourdes Munguía de 59 años, siempre se ha distinguido por ser una mujer que sabe como vestirse, pues aunque ella puede lucir ropa muy juvenil debido al buen físico que se carga, siempre lo hace de una manera muy sofisticada, pero sin perder la sensualidad.

Las redes sociales son testigos de lo bien que luce Lourdes Munguía cuando se pone vestidos rectos o tres cuartos, los cuales le quedan ajustados, resaltando la esbelta figura que tiene y es que desde hace años Lourdes Munguía mantiene la linea.

Aunque muchos piensan que Lourdes Munguía se operó para tener ese cuerpazo, ella siempre demuestra que todo es gracias al ejercicio, pues el yoga le ha ayudado mucho a la actriz para seguir viéndose radiante, y es que hasta la ropa deportiva se le mira muy bien Lourdes Munguía.

"Linda como toda la vida te e visto en teatro y eres lo mejor de este mundo", "Hola en una ocasión en Acapulco asistió a una boda y la vi entrando por la recepción del hotel con un vestido rojo y me dejo impactado con su belleza. Que hermosa es usted. Su cara tan bonita", "Waaauu como siempre una súper actriz y mis respetos porque es usted una mujer muy bella me encanta verla en las novelas Saludos", le escriben a Lourdes Munguía.

Los vestidos de noche son otro de los diseños que se le ven de maravilla a Lourdes Munguía, pues como son muy largos y algo ajustados, resaltan la cintura tan pequeña que tiene, pero no solo el ejercicio tiene que ver para lograr el cuerpo que ella posee, pues la alimentación se ha convertido en pieza clave para lograrlo.

Contrario a Maribel Guardia quien ha compartido en varias programas de espectáculo, cual es la dieta que lleva para que sus fans la hagan, Lourdes Munguía es más celosa y se reserva el secreto de que come para verse con ese cuerpazo que la ha caracterizado desde hace años.

La belleza de Loudes Munguía es tan sorprendente que muchos desearían salir con ella, pero al parecer ella no está interesada en el terreno amoroso, por lo que prefiere centrarse a su carrera artística la cual le ha dado mucho durante varios años.

Pues sí me han hecho llorar, pero tengo carácter y amo la vida y me amo a mí, entonces tantillo lo lloró, nada más para seguir adelante y vuelvo agarrar fuerzas y vuelvo agarrar animo, hay que amar al corazón a veces para que no llore tanto y hay que seguir adelante dijo Lourdes Munguía en una entrevista.