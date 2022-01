Lourdes Munguía y su foto explosiva con el cual pondría a cualquier hombre a sus pies

Lourdes Munguía de 61 años siempre se ha caracterizado por tener un porte único en todos los aspectos, pero cuando quiere verse coqueta deja a más de uno con el ojo cuadrado, ya que tiene todo para hacerlo, prueba de ello fue una foto donde se le ve con un vestuario de lo más explosivo.

Al parecer fue una sesión de fotos que hizo hace tiempo donde se le ve posando como una diosa y su cintura es la evidencia que no necesita de más para llamar la atención, pues es de las pocas artistas que solo necesita de una buena toma ante la cámara para que todos caigan rendido ante sus pies, logrando su objetivo.

"Si te Vi ayer te ves divina mi Lourdes muy bien y esa comedia está muy buena", "Me encanta, que mujer tan hermosa", "Te pareces en esta foto a Patty Manterola", "Mi amor platonico lo único que pido es que en mi otra vida te encuentre en el momento hora y lugar correcto para conquistarte me encantas @lourdes.munguia", le escriben a la famosa en la foto.

Para quienes no lo saben a Lourdes Munguía no nada más le gusta actuar en las telenovelas, también el modelaje se le da muy bien y sus fans se lo han dicho en muchas ocasiones, además le han recalcado que aunque no la veamos en la pantalla chica le piden que no descuide sus redes sociales pues es ahí donde se muestra tal cual.

Otra de las cosas que encantan de esta mujer ha sido su manera de hablar ante las cámaras, pues si echas un vistazo en sus entrevistas anteriores, podrás ver como se dirige al anfitrión y lo hace de una manera muy elegante con la cual enamora a más de uno, por si fuera poco nunca ha perdido ese toque amable.

Cabe mencionar que en más de una ocasión Lourdes Munguía ha sido comparada con la misma Maribel Guardia debido al gran parecido y al mismo estilo que llevan, pero la artista ha dejado en claro que no quiere una rivalidad con quien es una de sus mejores amigas desde hace años.

