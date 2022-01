Lourdes Munguía y su gran parecido con Maribel Guardia al usar tupé

Lourdes Munguía de 61 años de edad, de nuevo vuelve a colapsar las redes sociales con su tremenda belleza, prueba de ello fue la foto en la que lució un tupé muy parecido a los que se hace su mejor amiga Maribel Guardia y es que en esta ocasión decidió llevar el cabello lacio para usar ese look.

Y es que desde hace años la artista mexicana ha preferido utilizar el cabello chino, pues este se ha convertido en su sello personal desde hace años, por lo que verla así causa asombro aún más por parecerse a Maribel Guardia con quien la han comparado en más de una ocasión.

Resulta que la similitud de Lourdes Munguía con la actriz de Costa Rica siempre ha sido que tienen una edad similar, además su parecido físicamente es impresionante debido al tono de su piel su cabellera negra y ese cuerpo de diosas que ambas han logrado conservar con el paso de los años.

"Hola hermosa pareces una princesa", "Que bella es está mujer, preciosa madura y con buen sentido de humor", "Siempre la he admirado a Lourdes Munguia, estoy enamorado de ella, siempre me ha gustado", "Toda la vida he sido admiradora de lourdes, siempre me ha encantado como actúa, me gustaba cuando hacia fotonovelas siempre las compraba.admiro su belleza", le escriben a esta famosa.

Regresando con el parecido que tiene con su colega, Lourdes Munguía siempre ha dicho que nunca ha tenido una rivalidad con ella y que al contrario la admira demasiado, además su amistad es desde hace años, por lo que las comparaciones la tienen sin cuidado, además en ocasiones le resulta divertido.

Otra de las cosas por las que es muy querida, ha sido por ese estilo de vida tan saludable que tiene, pues la artista cuida mucho lo que come y trata de hacer ejercicio en todo momento y aunque es una mujer muy guapa se encuentra sola en estos momentos, pues no está en busca del amor a estas alturas de su vida, pues prefiere vivir una vida feliz a lado de sus hermanos a quienes siempre presume en redes.

