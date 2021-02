Love Bailey hace fuerte revelación sobre Marilyn Manson: "pensé que iba a morir, me sentí impotente"

Evan Rachel Wood rompió el silencio y reveló que Marilyn Manson presuntamente abusó sexualmente de ella hace unos años. La actriz y el cantante estadounidense tuvieron una relación amorosa que terminó en el 2010. A raíz de su denuncia han salido a la luz pública una serie de fuertes acusaciones en contra del intérprete de metal industrial.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, Evan Rachel Wood manifestó: "el nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas, todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Ahora la artista y activista Love Bailey hizo unas escalofriantes revelaciones con respecto a Marilyn Manson. En una entrevista con The Daily Beast relató que hace unos años, en el 2011 para ser exactos, fue llamada por su trabajo de estilista para vestir a una actriz, cuyo nombre decidió no revelar, para una sesión de fotos en la casa del cantante.

Al llegar colocó sus cosas en el comedor y en ese momento percibió algo my raro en el lugar: "había obras satánicas, la noche era muy rara, él y la actriz estaban en su cuarto y escuchamos gemidos". Love Bailey ingresó a la habitación para saber que ocurría y al entrar, se percató que la actriz estaba como "si la hubiesen drogado, tenía la rodilla sangrando, Marilyn Manson ni la miró".

Posteriormente aseguró que Brian Hugh Warner le apuntó con una pistola.

Me apuntó la cabeza con el arma y me dijo: 'no me gustan los homosexuales' y presionó el gatillo (el arma estaba sin balas), pensé que iba a morir, me sentí impotente.

"No hablé sobre esto sino hasta 2017, cuando estás en una industria de moda, las personas con más poder te amenazan, pueden ponerlo a uno en una lista negra y dejarlo sin trabajo, mi carrera lo era todo y debía callarme para poder continuar trabajando".

Love Bailey volvió a publicar este escalofriante relato en días recientes en sus redes sociales, luego de la denuncia de abuso sexual que hizo Evan Rachel Wood en contra del cantante originario de la ciudad estadounidense Canton, ubicada en el condado Stark, estado de Ohio. "¿Qué pasó la noche en que Marilyn Manson apuntó con un arma a mi cabeza?", expresó en su post.

"Por respeto a la actriz que busca consejo legal, he decidido mantener su nombre en silencio, gracias por todo el amor y apoyo. Gracias a ti, me siento lo suficientemente valiente como para compartir mi historia, espero que mi testimonio ayude a otros a salir a la luz también. Mi corazón está con todas las víctimas, ¡estoy contigo!".

Love Bailey dejó en muy en claro en la entrevista con The Daily Beast, que Marilyn Manson debe estar en cárcel, así como pagar y resarcir a las víctimas. "Muchos no me creen y piensan que estoy loca, yo vivo con la verdad, yo estuve en ese momento y sé qué pasó, muchas personas glorifican sus acciones, su juego y su dinero, queremos parar eso con el movimiento 'Me too', queremos parar a estos semidioses para que dejen de alimentarse de nuestro miedo".

Ante las acusaciones de abuso sexual, Brian Hugh Warner dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales, que todas sus relaciones íntimas "siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de ideas afines, independientemente de cómo y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad. Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad".