México.- La actriz, cantante y modelo venezolana Marjorie de Sosa, lució fenomenal en un fascinante vestido de seda en color naranja con el que presumió un cuerpo de infarto a sus 40 años de edad y una belleza sin igual, esto para promocionar el lanzamiento de su nuevo sencillo, una nueva versión junto a su hijo Matías del clásico tema navideño 'Mi burrito sabanero'.

"Bienvenido Diciembre", comienza su mensaje Marjorie a través de las redes sociales en donde acompaña con una fotografía en la que se le ve de lo más sonriente y feliz, luciendo un increíble vestido de seda ajustado a la cintura, con un escote magnífico y una abertura en la pierna que le dio su toque especial de belleza y sensualidad.

Más de 77 mil reacciones obtuvo la cantante venezolana en la publicación, ya que no sólo lució un cuerpazo en la prenda ya mencionada, sino un rostro de jovencita muy feliz y un peinado de ondas en su ya emblemático cabello rubio, pero no sólo eso, podemos ver que está rodeada de regalos, como si estuviera en la fábrica de juguetes de Santa Claus.

Luce Marjorie de Sousa una cintura de muñeca en fascinante vestido de seda. Foto: Instagram

En el cuadro de la promoción de su nuevo sencillo musical, Marjorie abrió su corazón ante sus fanáticos y confesó que ama esta época del año, pues siempre le recuerda a lo bonito que es su país, así como muchos otros lugares en donde logró aprender y construir nuevos hogares.

Además, continuó: "Con tu llegada deseo abundancia de salud para todos los que aún seguimos vivos. Les mandamos bendiciones y muchas energías positivas que los ayuden a salir adelante", dejando a todos sus fanáticos de lo más felices, ya que siempre ha sido una mujer que gusta de mantenerse en contacto con ellos y durante estas fechas mucho más.

Previo a compartir esta fotografía para dar a conocer el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo, la hermosa modelo también compartió con sus seguidores la portada oficial del tema navideño, en donde vemos una edición de ella y su hijo Matías, con quien compartió créditos en la canción y logró juntar más de doce mil reacciones, entre ellas se destacaron comentarios de artistas como Marlene Favela y Josemith Bermúdez.

Me siento muy bendecida de compartirles el lanzamiento del dueto más importante de mi vida #BurritoSabanero de la mano de mi hijo Matías", compartió la estrella de telenovelas mexicanas como "Amores verdaderos", "Gata salvaje", "Mariana de la noche" y "Hasta el fin del mundo".

Junto a su hijo Matías, Marjorie de Sousa canta 'Mi burrito sabanero'. Foto: Instagram

Desde ese momento dio a conocer que su nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción, uniéndose a otras estrellas latinas que han decidido hacer los últimos días de este año tan difícil más amenos con el lanzamiento de temas clásicos de Navidad, como la mexicana Danna Paola, que estrenó el tema 'All I want for christmas is you' de Mariah Carey y la agrupación de pop-folk colombiana Morat, que lanzaron 'Dulce Navidad' para escuchar en las próximas celebraciones.

Pero eso no lo es todo, en el ámbito musical la cantante ha estado muy activa y enfocándose en lo que le gusta hacer, por lo que recientemente logramos verla en un hipnotizante vestido elegante en color negro con el que ha lucido como una Diosa, desatando miles de comentarios y halagos en la sección de comentarios y una vez más demostrando que a los cuarenta nadie puede lucir mejor que ella.

Fue durante una presentación especial que tuvo dentro del concierto virtual "Unidos por la música", un evento estadounidense que se realizó con la intención de ayudar a las comunidades más afectadas en diferentes ámbitos, todo durante el día de Acción de Gracias, y donde también tuvieron lugar algunas otras estrellas latinas.