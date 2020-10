Luce divina Camila Sodi con su nuevo look y recibe cientos de halagos

México.- Una de las estrellas mexicanas más hermosas sin duda es Camila Sodi, quien, además de ser una gran actriz, ha incursionado en la música y ha logrado recibir cientos de elogios por su voz, siguiendo los pasos de su tía Thalía. Pero ahora, la hija mayor de la escritora Ernestina Sodi, ha logrado captar la atención de sus seguidores por cambiarse de look y lucir divina.

Camila Ía, de 34 años, utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus 2.2 millones de seguidores un video en donde luce espectacular, con el cabello color naranja y los halagos no se hacen esperar, ya que este gran cambio la ha hecho lucir aún más hermosa de lo que ya es.

Con el cabello suelto y ondulado, una blusa blanca estilo vintage y un sombrero de playa en negro y dorado, Sodi confesó que "Soy yo, pero no soy yo, pero sí soy yo, pero no soy yo", confundiendo a sus fanáticos ante majestuoso cambio de look que resalta sus ojos y la cambia totalmente.

El video ha recibido más de 400 mil reproducciones y comentarios como: "Perfección", "Hola camila estas hermosa", "Uau iluminas hermosa", "Eres Preciosa", "Qué Guapa!!!", "Divina".

Por otro lado, hubo quienes destacaron que la estrella que protagonizó la teleserie Rubí, de La Fábrica de los Sueños", de Las Estrellas, con este look lucía muy parecida a algunas estrellas estadounidenses y británicas como Nicole Kidman, Sandy Bell y algunos personajes ficticios como La Bruja Blanca de England.

Aunque el look en color naranja hace lucir maravillosa a Camila, la triste realidad es que todo podría tratarse de un filtro de Instagram que cambia el color de cabello y se enfoca en cada detalle, desde la raíz hasta las puntas.

Y es que días antes la cantante compartió en Instagram otro video en el que lució múltiples colores de cabello como rosa, verde, azul y gris, agregando en la descripción emojis de un arcoíris y una estrella, por lo que todos está preguntándose cómo hizo para hacer lucir tan real su cabello con dichos efectos.

Además de contar con una larga trayectoria artística, Camila Sodi, quien se alejó por once años de las telenovelas y regresó en 2015, es toda una modelo profesional de importantes marcas de moda, ahora que ha retomado con mucha fuerza su carrera, ha sido contactada por Bvlgari y protagoniza un divertido comercial.

Recientemente la vimos ser la imagen publicitaria de Bulgari, estilizada como Bvlgari, una marca italiana de joyas y artículos de lujo con la que colaboró para la promoción de su nuevo reloj, un accesorio que luce bastante largo y en dos colores diferentes; dorado y plateado.

Entre escenas la vemos disfrutando de un divertido paseo por la calle de lo que parece ser la Ciudad de México, pues en una escena logramos distinguir el monumento del Ángel de la Independencia, que ha sido protagonista de distintos proyectos a lo largo de la historia.

Una carrera temprana

Camila Ía González Sodi, nacida un 14 de mayo de 1986 en la Ciudad de México, comenzó su carrera artística a la corta edad de ocho años, mostrando que sus pasiones principales eran la música y el modelaje. Para el año 2000 se decide por la última y en 2002 ingresa al grupo de conductores de Telehit para conducir la revista musical El Pulso.

Dos años más tarde, tras salir de Telehit, debuta como actriz en 2004 en la telenovela Inocente de ti, protagonizada también por Valentino Lanús. En 2006 aparece en la portada de la revista H para Hombres con fotos ambientadas en la década de los 50 y la muestran como una Pin-up y en 2007 aparece en la película Niñas mal, dirigida por Fernando Sariñana y donde compartió créditos con Martha Higareda, Ximena Sariñana, Blanca Guerra, entre otras.

En 2008 se casa con Diego Luna y tiene con él dos hijos; Jerónimo (2008) y Fiona Luna (2010), su matrimonio termina en 2013 y tras once años alejada de las telenovelas regresa con A que no me dejas, proyectos producido por Carla Estrada y escrito por Liliana Abud y Eri Vonn. Finalmente, este 2020 la vimos protagonizar la teleserie de 26 capítulos, Rubí.