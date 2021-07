Lucerito Mijares causa gran furor al cantar y bailar "Cuéntame" de su mamá Lucero (VIDEO)

Una de las canciones más conocidas de Lucero es "Cuéntame", tema principal de su sexto álbum de estudio que lanzó en 1989 a través de la compañía Discos y Cintas Melody. Su hija Lucerito Mijares, fruto del matrimonio que tuvo con el también cantante Manuel Mijares, ha causado gran sensación con su peculiar manera de interpretar este éxito musical de su mamá.

En medio de la preparación para su lanzamiento como cantante, Lucerito Mijares se ha mantenido desde hace unos meses muy activa en redes sociales; en febrero pasado abrió su cuena oficial en Instagram, donde al día de hoy tiene 238 mil followers.

En redes sociales se ha viralizado un video de Lucerito Mijares llevando a cabo su propia interpretación y baile de "Cuéntame", al lado de la drag queen Gerry Pérez-Brown.

Para esto la hija de Manuel Mijares se puso una peluca y junto a su amiga Gerry Pérez-Brown (con quien ha realizado otros videos), cantan de manera humorística "Cuéntame".

Papiripao, cuéntame quién hay en tu cabeza ven y cuéntame, quién en tu corazón cucucu cuéntame, las pecas de la espalda no te acerques más ten calma, que me caigo de la hamaca.

Anteriormente en una entrevista con Isabel Lascurain del grupo Pandora, Manuel Mijares comentó que su hija Lucerito Mijares primero deberá llevar a cabo sus estudios correspondientes (preparatoria, universidad...), "y que ella decida en su momento: 'sabes que, si quiero cantar o no quiero cantar'".

Asimismo mencionó que las ocasiones que hemos visto cantar a Lucerito "no es un lanzamiento de que la estemos aventando (al ruedo), todavía no hay debut, es lo que no ha entendido la gente, ya ha cantado porque a mí me encantan como la canta la nena y a su mamá también le encanta, no es que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá lo que quiera ser".