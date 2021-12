Lucerito Mijares defiende el lenguaje inclusivo y da ejemplos de cómo debe utilizarse

México. Lucerito Mijares, quien tiene 16 años de edad y es hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, defiende en Tik Tok el lenguaje inclusivo y da algunos ejemplos de cómo debe utilizarse.

Lucerito Mijares sorprende a los internautas tras mostrarse a favor del lenguaje inclusivo y más porque expresa algunos ejemplos para su uso, y aparece junto al actor Gerry Pérez Brown para lo referido.

Lucerito y Gerry expresan, por ejemplo, que para ellos la palabra "hermanikas", puede ser entendida como hermana, amiga y marica; mientras que él menciona que los interesados podían enviar aunque sea una sola palabra sobre lo que este término connotaba para ellos y así podrían ser “miembras” porque “no son miembros” de las hermanikas.

Lucerito Mijares interviene y destaca que tal vez la mejor opción sería decir “miembres”, y su amigo aplaude la propuesta y menciona que ese término le encantaba, inmediatamente usuarios se manifiestan a favor de lo que ambos dicen.

“Lucero hermosha como tu madre, pero también te pareces a tu papá”, “yo quiero ser miembre, no sé si cumplo con los requisitos pero yo quiero”, “hermanita soy tu fan Lucero Mijares eres única”, escriben algunos usuarios.

Lucero Mijares viajó a USA, donde vivirá varios mese para seguir estudiando la preparatoria. "Estoy estudiando la prepa. Estoy feliz", dijo recientemente a medios de comunicación en CDMX.

Lucerito Mijares junto a sus papás y hermano. Foto: captura video YouTube

Terminar los estudios es la prioridad de esta guapa adolescente, quien ha dado ya muestra de su talento como cantante y actriz, por lo que en un futuro no lejano seguramente se dedicará al mundo del espectáculo, al igual que sus famosos padres Lucero y Manuel Mijares.

Y en esta temporada Lucero Mijares promociona el reciente lanzamiento musical al lado de sus papás, Noche de paz, uno de los clásicos navideños, que estará sonando por todos lados durante las próximas semanas.

"Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos. Quiero agradecer a todo el público que me ha seguido porque la verdad nunca me lo imaginé", dijo también Lucero Mijares a la prensa, según reportan varios portales de noticias.