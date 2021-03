Lucero Mijares hace una genial parodia de su mamá, la cantante Lucero: "la verdadera dueña soy yo"

Lucero Mijares, hija de los reconocidos cantantes mexicanos Manuel Mijares y Lucero, compartió en su recién estrenada cuenta de Instagram una divertida parodia de la telenovela "Soy tu dueña", uno de los varios melodramas de Televisa que su mamá protagonizó hace ya unos años. La joven cantante de 16 años de edad aparece sentada en una silla y con una pose simulando ser la verdadera dueña. Tanto su progenitora como sus seguidores, se divirtieron mucho con su post.

"La verdadera dueña soy yo, jajaja. Soy tu dueña, ¿cómo ves Lucero?", expresó Lucero Mijares en la publicación que hizo en su feed de Instagram, donde también destaca la respuesta de su mamá, la cantante y actriz Lucero. "Jajajajaja eres lo máximo, yo si soy tu dueña, tuya de tí".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que esa fotografía se la tomaron a Lucero Mijares, durante la filmación del video musical "Mi universo" que grabó junto a su papá Manuel Mijares, el cual fue lanzado a principios de diciembre de 2020. "Las dueñas de mi vida, las amo", "ahora necesito oír el grito de: '¡soy la dueñaaaaa!', porfa jajaja", "hermosa", "ya tenemos otra dueña para una segunda temporada de nuestra telenovela favorita", "la reina ❤️❤️", "las dos son las dueñas de nuestros corazones", "jajaja por fin alguien le hace bullying a la reina del bullying, como el ejército no pudo contigo Lucero, vino ella" y muchos más, son los comentarios en la publicación de Lucerito.

Leer más: Lucero contagió de Covid-19 a su hija Lucero Mijares: "al salir positivo, me sentí muy asustada"

"Soy tu dueña" es una de las últimas telenovelas que la actriz Lucero protagonizó en México, melodrama que protagonizó junto a Fernando Colunga. Esta historia producida por Nicandro Díaz, también tuvo las actuaciones estelares de Julio Alemán, Ana Martín, Eric del Castillo, Silvia Pinal, Gabriela Spanic, Sergio Goyri, Jacqueline Andere y David Zepeda. Tuvo su estreno el 19 de abril de 2010 y finalizó el 7 de noviembre de ese mismo año. Cabe mencionar que "Soy tu dueña", fue versión de la telenovela venezolana "La doña", producida por RCTV en 1972 escrita por Inés Rodena. En 1995 Televisa estrenó la primera versión en México "La dueña", protagonizada por Angélica Rivera.

Lucero Mijares asegura que ella es la verdadera dueña. Foto: Instagram @luceromijaresoficial

Por otra parte, en su canal de YouTube Lucero reveló haberse contagiado hace unos meses de Covid-19 y a su vez, contagió a su hija menor Lucero Mijares. "Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana".

Al salir positiva a Covid-19 se sintió muy asustada pues no sabes lo que pueda pasar; por fortuna pudo tener atención inmediata de doctores expertos en este tema. Lucero resaltó lo importante que fue atenderse a tiempo, tomar sus medicamentos tal y como se los recetaron en un principio y sobre todo, tener una buena salud: "yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave". En su momento no lo dio a conocer para no preocupar a sus fans.

Leer más: Lucero Mijares gana su primer premio; vence a Mía Rubín y Sara Sosa

Lucero Mijares, quien en febrero pasado cumplió 16 años de edad, prepara su lanzamiento oficial como cantante, teniendo como sus grandes maestros a sus papás. A principios de febrero pasado Lucero lanzó "Gloria a ti" a dueto con su hija; dicha canción es de la cantautora española de origen gitano Rosario del Carmen González Flores, conocida en la industria musical como Rosario.