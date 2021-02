Lucero Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, abre su cuenta de Instagram, ¿ya la sigues?

Lucero Mijares podría llevar a cabo una carrera musical siguiendo los pasos de sus famosos padres Manuel Mijares y Lucero. De momento ha grabado algunas canciones junto a sus progenitores: "Vencer al amor" y "Mi universo" a dueto con su papá y "Gloria a ti" con su mamá. Mientras la bella jovencita de 16 años de edad prepara su lanzamiento como cantante, abrió una cuenta en Instagram y la primera fotografía que posteó, en verdad es muy adorable.

Lucero Mijares eligió como su primera publicación en su cuenta de Instagram, una foto de su infancia. Su linda sonrisa y su dulce mirada han conquistado a sus fans. "Hola, bienvenidos, espero disfruten, los amo", expresó la hija de Manuel Mijares y Lucero. Cabe mencionar que a 15 horas de haber creado su perfil en esta red social, acumula más de 17 mil seguidores.

En las stories de su cuenta en Instagram, la cantante Lucero informó a sus fans que su adorada hija ya tiene un perfil oficial en la red social:

Por muchos años Manuel Mijares y Lucero mantuvieron la identidad de sus hijos José Manuel y Lucerito, lejos de los reflectores. En su momento los intérpretes mexicanos manifestaron que así lo harían hasta que sus hijos decidieran mostrarse en público. A comparación de su hermana menor, José Manuel (quien hoy en día tiene 19 años de edad) aún se mantiene lejos de la atención mediática.

"Que bonito que ya tengas este Instagram para compartir con nosotros, todo el éxito para ti bonita", "tan talentosa como sus papás, felicidades, saludos desde Brasil", "siento que mi corazón vas explotar de tanto amor ❤️", "¿sabes que tienes nuestro apoyo en todo, verdad?", "una de las muchas fans de tu mamá lista para apoyarte", "puro éxito para ti preciosa, soy tu fan desde ya, en espera de todo lo que tienes para compartir con el mundo", "me declaro fan de esta niña", "hola adorada Lucerito, linda, un abrazo grande a la distancia, cariños bendiciones siempre para todos ustedes" y muchos más, son los comentarios que ha recibido Lucero Mijares en su primera publicación en Instagram.

Hace unos días Lucero lanzó "Gloria a ti" a dueto con su hija Lucero Mijares, causando gran furor entre sus seguidores. La hermosa voz de su hija menor ha conquistado millones de corazones. "Gloria a ti" es una canción de la cantautora española de origen gitano Rosario del Carmen González Flores, conocida en la industria musical como Rosario.

Con respecto a si su hija se lanzará como cantante, la también actriz de telenovelas y pareja sentimental del empresario Michel Kuri, sobrino del magnate mexicano Carlos Slim Helú (el vigésimo hombre más rico del mundo), comentó anteriormente en un live que llevó a cabo en su canal de YouTube, que a su hija lo que más le gusta es cantar, "es una jovencita que ama la música, ama cantar en todas partes, en la casa todo el tiempo está cantando, pienso que ella tiene un sello muy particular".

Tiene una manera muy particular lo que trae en el corazón y como siempre les digo, ya veremos qué le depara el destino, no sabemos si algún día se va a dedicar a esto, a mí se me cae la baba cuando ella canta, la disfruto profundamente.