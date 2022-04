Lucero Mijares lo confiesa quiere dueto con Ángela Aguilar para convertirse en un éxito

Lucero Mijares de 17 años de edad, por fin confesó lo que muchos deseaban saber desde hace tiempo y es que haga un dueto con Ángela Aguilar de 18, ya que las dos cantantes jóvenes son las artistas del momento por su poderosa voz, por lo que un dueto entre ambas daría mucho de que hablar,

La verdad no tengo el gusto de conocerla y la verdad no sé por qué hacen tanta competencia, me encantaría hacer algo con ella y pues a ver que sale, dijo Lucero Mijares en una alfombra roja donde se le vio muy muy feliz, pues estaba a lado de su madre Lucero quien siempre la respalda.

Y es que como muchos ya lo saben, cuando Ángela Aguilar empezó, muchos pensaron que sería la única hija de artista que vendría a renovar el panorama actual del espectáculo, pero cuando Lucero Mijares hizo su debut al lado de su padre Manuel Mijares, de inmediato el público quedó fascinado con ese talento natural que se carga.

"Soy adolescente de la edad de Lucerito, me encanta su voz y lo que transmite la pureza y sinceridad con la que canta", "Una hermosa voz, sin poses ni ánimos de figurar, sobre todo, una voz que se acopla a todos los tonos, sencillez, carisma, hermosa niña con un ángel enorme, me encanta!!!", escriben las redes sobre Lucero Mijares.

Hay que mencionar que la cantante pocas veces se deja ver en público y cuando lo hace siempre demuestra sencillez ante todo algo que pocos famosos que apenas empiezan en el medio logran, pero ella fue la excepción, además siempre se le ve entusiasmada cuando habla pues habla de proyectos o colaboraciones con sus padres quienes le han enseñado las tablas de como ser una artista.

Por su parte Ángela Aguilar en estos momentos se siente vulnerable por distintas razones, una de ellas, fue por las fotos que se filtraron a lado de su novio Gussy Lau con quien mantiene un romance, aunque ahora se tiene como duda, pues la artista dijo en un video que su privacidad fue violentada, mostrando su descontento, ya que no estaba de acuerdo.

