Lucero Mijares saca su lado ranchero y canta un tema de la Banda MS

Lucero Mijares nos vuelve a dar cátedra de que sabe muy bien como cantar, prueba de ello ha sido el video que circula en redes sociales, donde la joven de 15 años canta con su orgulloso padre Mijares, el tema Me Vas a Extrañar de la Banda MS, dejando a todos con la boca abierta, por lo bien que lo hace.

Y es que desde hace tiempo Lucero Mijares descubrió que tiene en la sangre los genes de una gran cantante, pues hemos visto no solo uno sino varios videos donde la chica canta desde baladas románticas en inglés, hasta música pop, por lo que muchos de sus fans se emocionaron al ver que Lucero Mijares no canta nada mal las rancheras.

Para quienes no lo saben Lucero Mijares es muy tímida, por lo que pocas veces ha realizado apariciones en público a lado de sus padres, pero cuando lo hace no es para dar alguna entrevista, sino para cantar con ellos, pues todo mundo ya se dio cuenta de la potente voz que tiene la chica, quien para muchos es un gran prospecto musical.

Por si fuera poco muchos internautas la han opacado con la misma Ángela Aguilar, quien es la reina juvenil de la música ranchera, pero ahora Lucero Mijares le demostró que otro de los géneros que sabe cantar muy bien es la música ranchera con la cual dejó sin habla a todos y se llenó de elogios como era de esperarse.

Lucero Mijares debutó con su padre en 2018 con el tema Vencer al Amor, donde Mijares lanzó el álbum Rompecabezas, donde hizo dueto con varios artistas, por lo que su hija Lucero Mijares colaboró con él y lo llenó de orgullo, pues no se imaginó el talento que tenía la joven para la cantada.

Eso me lo regaló de cumpleaños no es un lanzamiento de ella, ni mucho menos, cero fue un regalo que ella me hizo de cumpleaños que fue en febrero, dijo Mijares cuando su hija colaboró con ella con el tema el cual tiene miles de reproducciones en YouTube.