Lucero Mijares sorprende a todos bailando ballet clásico de lo más divertida

Lucero Mijares de 16 años de edad vuelve a dejar en claro que es una chica con muchas facetas, pues no solo sabe cantar como un ángel, también demostró que sabe bailar ballet y que se sabe algunos pasos, los cuales mostró en un video de lo más divertido para sus fans.

Como muchos ya lo saben la hija de Lucero estuvo en la obra musical La Jaula de Las Locas, por lo que hizo muy buena amistad con todo el elenco con quienes ya ha subido varias videos en redes sociales, por lo que en esta ocasión apareció haciendo unos pasos de ballet de manera graciosa.

"Tan chula me gusto su risa excelente baile", "Jajajajjaa la sincronización es perfecta jajajaja", "Me encantan son una shulada", "Me encanta Lucerito ....se diferencia de muchos hijos de papas ...su sencillez, humildad y felicidad es algo que se nota ...se ve que no es una chava que necesite de más ...lo tiene todo en esta vida...felicidades a sus papas ..", escriben las redes al ver el baile.

Como muchos ya lo saben Lucero Mijares no es mucho de subir fotos y videos en su cuenta de Instagram, pero cuando sube algo de inmediato las fan page comparten esos momentos, ya que le tienen un gran cariño a la joven quien para muchos tienen un ángel único.

Otra de las cosas que mencionan mucho los fans de esta joven es la humildad que tiene, ya que muchos internautas están de acuerdo en que Lucerito como le dicen de cariño es muy distinta al resto de otros hijos de famosos del espectáculo, además quienes la han conocido personalmente aseguran que es muy linda.

Ama la Navidad

Para quienes no lo saben el proyecto musical más reciente que hizo Lucero Mijares fue a lado de sus padres con unos villancicos de Navidad, donde una vez más nos sorprendió con su bella voz con la que deja en claro que tiene todo el potencial para ser una solista de primera talla, aunque por el momento solo le gusta hacer colaboraciones con sus padres como hobbit y nada más.

