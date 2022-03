México.- Sin duda, el talento lo lleva en la sangre Lucero Mijares, la hija menor de Lucero y Mijares; además de tener una de las voces más prometedoras del mundo del espectáculo mexicano y una gran presencia en el escenario, también está interesada por completo en el teatro, en donde está construyendo sus pilares.

Y fue a través de sus redes sociales donde la joven artista evidenció su incursión en el mundo del teatro y los escenarios, publicando algunas fotografías en las que se le ve completamente cambiada con exóticos looks.

Lucero Mijares se lució con looks de drag queen, haciendo un homenaje a las personas con quienes trabaja, ya que son artistas del transformismo y señaló estar muy agradecida con quienes la han introducido a ese mundo.

Lucero Mijares sorprende con exóticos looks de drag queen

"Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! Que nunca muera el teatro! Los amo", señaló en Instagram la cantante.

Entre las fotografías se aprecia a la joven artista posando con diferentes looks de drag queen, en un momento siendo una rubia extravagante y en otra una pelirroja exótica, lo que de inmediato desató todo tipo de comentarios y reacciones.

Sin duda, la hija de Lucero y Mijares tiene el completo apoyo de sus seguidores, quienes la ven como una promesa de la música al seguir los pasos de sus talentosos padres, que cuentan con un legado incomparable dentro del mundo del espectáculo.

Leer más: Cuando Jacobo Zabludovsky le dijo a María Félix que estaba obsesionada con el dinero