Lucero Ríos expande su talento artístico con el regional mexicano

Con una maleta cargada de sueños y emociones a flor de piel pero con la mente en alto llegó hasta México , dispuesta a conquistar el mundo entero, la cantante Lucero Ríos originaria de Bolivia desde muy pequeña describió paso a paso lo que se iba a dedicar toda su vida y hoy se consagra como una de las cantantes del regional mexicano. “Venir a México es un sueño y estoy muy emocionada en seguir progresando en mi carrera musical”, destacó.

Lucero Ríos quiere triunfar en el medio/Cortesía

Lanzamiento

En entrevista para DEBATE, la artista boliviana esta de estreno con No vales nada, una cumbia regional mexicana que ha tan solo unos días del lanzamiento ya se encuentra en el puesto 7 de tendencias locales de Youtube. El videoclip de la canción fue filmado durante tres días en lugares emblemáticos de Mazatlán (Sinaloa), como su centro histórico, el malecón y la playa. Asimismo, Lucero compartió cómo fue el gusto por la música mexicana quien asegura que su familia le inculcó el gusto por lo artístico iniciando en festivales y concursos en su tierra natal. “Desde muy chiquita me di cuenta lo que queria hacer, a lo que me iba a dedicar, gracias a mis padres hoy estoy aquí”.

Te puede interesar:

Preparación

Además ha compartido escenario con artistas internacionales como Carlos Baute, Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, Luciano Pereyra, La Mosca, Julieta Venegas, Para finalizar, la cantante adelantó que muy pronto se vienen el lanzamiento de un nuevo disco, colaboraciones con grandes artistas internacionales y una gira de shows.