Lucero aclara si su boda con Manuel Mijares fue arreglada

Lucero y Manuel Mijares protagonizaron el 18 de enero de 1997 la llamada "boda del siglo"; era la primera vez que la boda de unas celebridades era transmitida en vivo en televisión nacional. Mucho se ha dicho que este enlace nupcial estuvo arreglado; al respecto la cantante habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La también actriz Lucero estuvo como invitada en el programa por YouTube "En casa de Mara", de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde se pronunció sobre esta leyenda urbanda.

Supuestamente la boda de Lucero y Manuel Mijares estuvo arreglada con la empresa Televisa y hubo un jugoso contrato de por medio. "Cuando nos propusieron si se televisaba la boda dijimos que sí, pero no era el show de que nos casamos y por atrás nos aventamos los platos, me he reído mucho con lo que se ha inventado de leyendas urbanas de que sí firmaron un contrato Lucero y Mijares para casarse en la tele y ya luego divorciarse".

La cantante resaltó que jamás llegó a pensar que su matrimonio con Manuel Mijares (con quien procreó dos hijos), terminará en divorcio.

Pese a su separación, ambos mantienen un madura y cordial relación por el bienestar de sus hijos; en repetidas ocasiones han convivido como muestra de apoyo en sus diversos proyectos. En algunas ocasiones han complacido a sus miles de fanáticos al postear fotografías familiares en sus respectivas redes sociales.

En la entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz resaltó cuánto le molesta que se metan con sus hijos José Manuel y Lucerito, sobre todo con su hija, quien hace un tiempo fue criticada severamente en redes sociales por su apariencia física.

“Cuando ya se meten con tus hijos, con tu pareja sí da coraje, evidentemente dices, 'ay Dios, ¿pero ellos qué culpa?’. O sea, ellos no son artistas, ellos no son públicos, ellos no están anunciando nada, uno como persona pública lo entiendes. Pero entonces digo 'Ay Dios, ¿qué culpa tienen mis hijos? Sí da coraje”.

Mencionó que en varias ocasiones sí le han dado ganas de responder algunos mensajes, pero que entiende que no tiene sentido seguir ese juego.

“Sí dan muchas ganas de decir, '¡oigan!, no se metan con ellos'. Me parece cruel, me parece absurdo, me parece injusto, bastante nefasto y falto de valor meterte con un chavo, con un joven, con un niño, para molestar al papá o a la mamá”, expresó.