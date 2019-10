Lucero al parecer era parte de catálogo de Televisa

Un nuevo escándalo surge entorno a la vida de Lucero, se trata de una supuesta información que circula en redes sociales donde pasar la noche con la cantante tenia un costo de 1 millón 800 dolares la noche cuando ella tenía 24 años de edad pues era en la época en que se convirtió en todo un icono.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien dio a conocer está noticia y está haciendo ruidos entre los usuarios, pues como todos saben hace unos meses se dio a conocer que existía un supuesto catalogó en Televisa donde las actrices eran dama de compañía, incluso Kate del Castillo dio a conocer la información.

Por si fuera poco salió a relucir un archivo donde vienen los datos personales de la artista, así como uno muy especifico donde señala que la artista es virgen, creando más controversia al asunto, además aparecen otros precios donde señalan como puedes tener interacción con la cantante.

Mientras tanto la cantante no ha dicho nada al respecto, pues se encentra en Argentina donde se prepara para una gran presentación en el Luna Park, donde compartirá el escenario con Luciano Peryra cantautor argentino.

"Ya estoy en Argentina y con esta cara me quedé con el recibimiento que me dieron en el aeropuerto. ���� A prepararnos para el fin de semana en el #LunaPark con mi querido amigo @lucianopereyraoficial, listos para cantar #comotú? va? Qué lindoooo, no?,", escribió Lucero hace unas horas.

Cabe mencionar que Lucero es una de las artistas más representativas de México desde hace varios años pues ha creado un extenso legado en el mundo del espectáculo con películas y telenovelas que han sido un gran éxito incluso la han señalado como La novia de América.

Y es que Lucero fue de las artistas que se dio a conocer a nivel internacional.