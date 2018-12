Lucero amadrina la obra 'El Beso de la Mujer Araña'

La cantante Lucero amadrinó las 100 representaciones de la obra El Beso de la Mujer Araña, en el Teatro Hidalgo.

Entre aplausos, la intérprete subió este domingo al entarimado y enalteció el trabajo realizado por la protagonista Chantal Andere, así como del elenco que conforma la puesta en escena.

Felicidades a todos porque nos han regalado 100 representaciones de una obra maravillosa, me quedo tan emocionada e ilusionada de ver este montaje.





"Estoy muy honrada y feliz de que me hayan invitado a develar esta placa. Realmente me quedo con un impresionante sabor de boca, mis expectativas están más que superadas, me han llegado al alma y corazón con sus actuaciones", afirmó Lucero al finalizar la obra.



El productor, Juan Torres brindó algunas palabras a la audiencia y pidió que se siguiera dando apoyo al teatro para mejorar la cultura del País.



"No vendrán mejores tiempos, ya estamos en los mejores tiempos.

Quiero dedicar esta placa al teatro porque todos los teatros del país estén llenos para este año que comienza. Necesitamos que México esté lleno de teatros llenos, sostuvo.



El Beso de la Mujer Araña narra la historia de dos presos que permanecen en la misma celda: Valentín Arregui (Jorge Gallegos) y Luis Molina (Rogelio Suárez).



Durante su estancia, Molina, quien se considera un cinéfilo, recrea en su imaginación los números de Aurora, una actriz que ha hecho diferentes papeles a lo largo de su vida, y de quien él es fan.

Sin embargo, hay un rol el cual Molina teme, El Beso de la Mujer Araña, ya que representa la muerte al dar el último beso.



La obra, que se presenta de viernes a domingos, estará hasta el 6 de enero en cartelera.