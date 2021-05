Lucero causa sensación en Tik Tok al imitar a su hija Lucero Mijares y viraliza el video

México. A la cantante Lucero, origiaria de Ciudad de México, se le ocurrió grabar un video para Tik Tok en el que aparece imitando a su hija Lucero Mijares, de 16 años de edad, y de inmediato se viraliza.

Lucero, madre también de José Manuel, de 19 años de edad, con quien tuvo al lado del cantante Mijares cuando estuvieron en matrimonio, es una señora muy ocurrente y con dicho video causa revuelo en las redes sociales.

La protagonista de telenovelas como Mañana es para siempre y Alborada imitó los diálogos de su hija durante una plática con Emiliano Gatica, la cual fue emitida en internet hace unos días.

Y entonces… ¡se me olvidó! Ah, ya me acordé. Entonces, se me olvidó”, menciona el el video Lucero, quien cae en gracia y también agregó mensajes hacia su hija relacionados a cuando le preguntaban algo en la escuela “Así como cuando se nos va el avión, ¿verdad, mi Lucero Mijares?”, señaló la “novia de México”.