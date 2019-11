Lucero comparte fotografía con su hijo; es idéntico a Mijares

Aunque Lucero se ha caracterizado como una de las estrellas que les gusta mantener la privacidad de su familia, en esta ocasión decidió por hacer algo diferente y para felicitar a su hijo por alcanzar la mayoría de edad subió una tierna fotografía con él y causó mucho revuelo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y actriz mexicana compartió una fotografía junto a su hijo José Manuel, quien se encuentra cumpliendo 18 años y en la descripción le dedicó unas emotivas palabras.

José Manuel ha vivido bajo los reflectores desde su nacimiento, esto por ser hijo de dos grandes estrellas, desde sus primeros años se ha caracterizado por su gran simpatía y carisma en todo momento.

No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría, palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo, todavía no lo creo..." No existen palabras para expresar lo que te amo, feliz cumpleaños mi Jos!!" escribió Lucero.