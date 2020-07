Lucero comparte momentos graciosos que vivió cuando grabó Soy tu dueña

México. La cantante y actriz mexicana Lucero comparte momentos graciosos que vivió cuando grabó la telenovela Soy tu dueña, la cual protagonizó con Fernando Colunga. A través de Twitter, la exesposa de Manuel Mijares comparte a sus fans algunos de los momentos más chistosos que vivió cuando la etapa de grabación de dicha telenovela en la que también actuaron Sergio Goyri, Jacqueline Andere y Gaby Spanic.

En el video que Lucero comparte pueden verse algunos de los errores que cometió y fueron captados mientras grabó "Soy tu dueña", los cuales provocaron que hiciera caras y gestos al percatarse de que "la había regado" en varias ocasiones, en las grabaciones. Y no solamente ella hace caras graciosas, sino que también sus compañeros actores, quienes al igual que Lucero estallan en risas.

Mi gente linda , lo que más me gusta es reírme y pasármela bien y hoy quiero compartirles estos bloopers para que pasemos un rato divertido juntos #LuceroMomentos", escribe Lucero en Twitter, y de inmediato sus fans le expresan que la quieren, admiran y le agradecen que comparta con ellos dichas imágenes.

"Soy tu dueña" es una telenovela que produjo en 2010 Nicandro Díaz para Televisa y se transmitió ese mismo año. Se trató de una versión de la telenovela venezolana "La Doña", producida por RCTV en 1972 escrita por Inés Rodena, que a su vez Televisa realizó otra versión en 1995 con el nombre de "La dueña" y protagonizaron Angélica Rivera y Francisco Gattorno.

Eres tan perfecta", "Amo verte sonreír así plenamente Jajajajajaja me encantan tus bloopers, los he usado para mis ediciones divertidas en honor a ti", "Me haces reír mucho, gracias por eso" y "Tenlo bien presente, tu eres el motivo de muchas sonrisas en el planeta", le dicen a Lucero sus seguidores, tras ver sus famosos bloopers.