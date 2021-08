México.- Una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del entretenimiento mexicano es la conformada por Lucero y Mijares, que actualmente están divorciados, pero no pierden el vínculo, por lo que juntos participan en el programa dominical El Retador.

En la más reciente emisión, se revelaron cuáles fueron las canciones dolidas que llegaron después de su divorcio en 2011. Según se dijo, la separación fue la materia prima de dos temas, ambos populares entre el público de cada uno.

Mijares, aclaró los rumores sobre si el tema 'Me tenías' fue en realidad para Lucero, este se estrenó un año después de su rompimiento. Según reveló, no fue en dedicación a ella, ya que no es de su autoría, pero sí lo cantó en un momento en el que atravesaba algo similar.

Luego de los comentarios, Lucero desestimó la canción y consideró que es muy mala, incluso, bromeó a lo largo del programa, explicando que lo único que a su expareja la faltó en el tema fue que le deseara la muerte, lo que deja en claro que, pese a que no es de su autoría, sí tenía un motivo.

Lucero confiesa cuál canción "despechada" le escribió a Mijares tras su divorcio

Por otro lado, la Novia de América, sin temor al qué dirán, confesó que ella sí le escribió un tema a su expareja, pues se sentía resentida con él. "Ya fue de ardida, porque dije 'De ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba 'No pudiste amar así'", comentó.

Esto tomó por sorpresa a los fanáticos de Lucero, quienes de inmediato volvieron su nombre, y el de Mijares, en tendencia en las redes sociales, realizando memes y compartiendo su opinión al respecto.

Ha sido grato para todo México poder ver de nueva cuenta a Lucero y Mijares interactuando y pasándola bien durante las emisiones del nuevo programa de talentos de Las Estrellas, que se emite cada domingo y busca a un talentoso ganador.