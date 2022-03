Lucero confiesa que nunca recibió acoso gracias a la protección de su madre

Lucero de 52 años de edad, decidió romper el silencio y aseguró que desde que inició su carrera, cuando era una niña, nunca recibió un tipo de acoso, pues su madre siempre estuvo al pendiente de ella, pues muchos se habían preguntado si ella vivió en carne propia una de estas situaciones.

Y es que a raíz de lo de Sasha Sokol con el productor Luis de Llano, quien lo acusó en redes sociales de haber abusado de ella cuando era una niña, dejó en claro que nunca estuvo sola, por lo que descarta que un depredador haya estado detrás de ella.

"Para mí una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado hago reconocimiento público a la señora Lucero León que el otro día veía en redes, 'recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento, pero que padre que ahora ya entendemos y como ella siempre lo dijo, a mi no me importa que me odien o sea que les caiga yo gorda no me importa para mí, mi hija es lo primero", confesó la cantante mexicana.

Lucero empezó su carrera musical muy pequeña, por lo que siempre se veía a su madre como su sombra, y aunque muchos criticaron en su momento a la señora, el motivo más grande por lo que siempre se les veía juntas en las giras era para evitar algún tipo de abuso de cualquier tipo, además siempre fue muy protectora.

Otra de las cosas por las que Lucero siempre estaba en el ojo del huracán es que los casos de acoso se dieron mucho en su generación, así como otros escándalos, como Gloria Trevi cuando se relacionó con Sergio Andrade por la trata de personas y otros escándalos.

"Mi Lucero siempre tan linda, fue muy protegida por su mami, y es muy lindo saber que una mamá te cuida mucho, no porque quiera cuidar tu sombra, si no, porque a una madre le importas mucho", "Y se quejaban de la mamá de Lucero, pero de todas la de su generación Lucero con una familia increíble, divorciada, pero sin problemas con el ex, siempre elegante", escriben las redes.