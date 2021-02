Lucero contagió de Covid-19 a su hija Lucero Mijares: "al salir positivo, me sentí muy asustada"

Lucero sorprendió a sus miles de seguidores al revelar haber dado positivo a Covid-19 y además, haber contagiado a su hija mejor Lucero Mijares, fruto del matrimonio que tuvo con el cantante mexicano Manuel Mijares. Estas confesiones las hizo en su programa "Mucho que contar" que lleva a cabo en su canal de YouTube. La intérprete de 51 años de edad no especificó la fecha cuando su hija y ella enfermaron, solo mencionó que ocurrió hace un tiempo.

Quiero contarles que me contagié de Covid, estuve contagiada de Covid y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios. El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí.

La cantante originaria de la Ciudad de México, quien hoy en día tiene una relación amorosa con el empresario Michel Kuri, sobrino del magnate mexicano Carlos Slim Helú (el vigésimo hombre más rico del mundo), comentó que en todo momento ha usado cubrebocas, desde que fue declarada la pandemia limitó sus salidas, incluso en el pasado show live streaming que llevó a cabo, ninguna de las persona que estuvieron en el evento estaban contagiadas.

En su programa en YouTube, la mamá de Lucero Mijares mencionó no saber cómo fue que se contagió. En una ocasión al realizar ejercicio se sintió un poco cansada, pero no relacionó ese cansancio como un síntoma de esta enfermedad que ha dejado en México hasta el día de hoy, más de 178 mil personas muertas, de acuerdo con las cifras de las autoridades del sector salud.

Al salir positiva a Covid-19 se sintió muy asustada, pues no sabes lo que pueda pasar; por fortuna pudo tener atención inmediata de doctores expertos en este tema. Lucero resaltó lo importante que fue atenderse a tiempo, tomar sus medicamentos tal y como se los recetaron en un principio y sobre todo, tener una buena salud: "yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave".

Con respecto al contagio de su hija Lucero Mijares de 16 años de edad, quien se prepara para su lanzamiento como cantante, expresó:

Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana.

Asimismo la intérprete de "Cuéntame", "Como tú", "El privilegio de amar" y muchas más, mencionó que en su momento no quiso alarmar a sus fans con respecto a su contagio de Covid-19, por lo que decidió compartirlo ya que recuperara su salud al 100 por ciento. No tuvo problemas de respiración ni problemas con la oxigenación, pero sí tuvo ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad, "por eso no lo quise decir en el momento que me contagié para no preocupar a la gente que me quiere y ser prudente con cómo evolucionaba".

Lucero pidió a sus fans a seguir cuidándose, a no bajar la guardia, señalando que aún no estamos en un momento donde podamos cantar victoria, "el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos".