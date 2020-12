México.- Es imposible que al hablar de Lucero no se puedan pensar en las palabras elegancia y talento, pues la cantante y actriz mexicana ha sabido cómo ganarse el corazón de todos sus seguidores alejada de las polémicas o una sugerente imagen, pues siempre se le ha visto sutil y al último grito de la moda, pero con atuendos que van de acuerdo a su edad.

Y en esta ocasión es gracias a que el espíritu navideño la invadió, así como a sus hijos, que ha dado de qué hablar, pues, llena de ilusión y agradecimiento, la cantante de 51 años le dio la bienvenida a la Navidad en su hogar y a través de sus redes sociales presume su hermoso Árbol de Navidad, el cual decoró al lado de sus hijos Lucerito y José Manuel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es a través de una publicación de Instagram en donde vemos a la hermosa cantante mexicana posando al lado de su pino navideño en un atuendo de cuero en color negro, el cabello suelto y ondulado, y un maquillaje sencillo, pero para ella espectacular. Más de 70 mil personas reaccionaron a la fotografía y le hicieron llegar cientos de comentarios a través de la publicación.

En la bella postal que compartió la cantante, que cuenta con poco más de tres millones de seguidores en la plataforma, la vemos muy contenta y animada de darle la bienvenida a la Navidad, mostrando la hermosa decoración de su árbol, el cual adornó con preciosas esferas, flores, lazos dorados y algunas ramas con detalles en color blanco, lo que le dio el toque perfecto de la temporada, pero también una gran elegancia.

Lucero demuestra gran elegancia hasta con su Árbol de Navidad. Foto: Instagram

"¡Yeeiii, ya llegó la Navidad mis adorados!", compartió Lucero en la descripción de la publicación de ese pino navideño que reflejó su gran gusto y elegancia, mientras a ella le vemos con una chaqueta de cuero con tachuelas plateadas, su larga cabellera rubia con suaves ondas y un maquillaje que resaltó su belleza de una forma natural.

Asimismo, Lucero aprovechó para promocionar su nuevo podcast, una conversación con sus fanáticos en la que habla sobre algunas de sus memorias de esta época tan especial, la cual reveló que le encanta. Fue a través de este audio en el que compartió que sus hijos la ayudaron este 2020 a colocar la decoración navideña en casa, una tarea en familia que realizaron mientras escuchaban algunos temas de la época interpretados por ella y Manuel Mijares, el padre de sus hijos.

"El otro día que estábamos poniendo el árbol de Navidad aquí en la casa, estaba aquí con la nena, bueno con Lucero, y estaba también José Manuel, de repente, la nena puso un playlist navideño tiene canciones del nuevo disco de Mijares, otras en inglés y de repente le digo: ‘¿por qué no está la que yo grabé?’ y se mete a buscarla y se llama ‘Paseo en trineo’, la pusimos y me encantó”, narró la cantante a través del podcast.

Así de increíble fue la decoración del árbol de Navidad de la queridísima Lucero. Foto: Instagram

Pero esto no fue todo, Lucero también abrió su corazón ante sus seguidores y les contó sobre algunas memorias que tiene sobre esta fecha tan especial. "En mi caso he podido vivir Navidades muy lindas siempre… Claro que cuando era chiquita Santa Claus me traía regalos, yo me portaba bien, en la casa mi hermano y yo hacíamos todo para que fuera bueno con nosotros…".

"En la sala había una chimenea, ahí poníamos el arbolito de Navidad y llegaban los regalos, había adornos en toda la casa, con lucecitas, las botitas para que nos dejaran regalito ahí", agregó la reconocida como la Novia de América.