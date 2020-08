Lucero habla como nunca de su boda con Manuel Mijares y revela porqué fue televisada

Lucero y Manuel Mijares contrajeron matrimonio el 18 de enero de 1997, fue llamada "la boda del siglo". La majestuosa ceremonia nupcial de los cantantes se llevó a cabo en el Colegio de las Vizcaínas ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Millones de mexicanos pudieron ver la boda a través de sus televisores; cabe mencionar que el enlace matrimonial se encuentra entre los 10 programas de mayor audiencia en la historia de Televisa, fue la primera vez que la boda de unas celebridades era transmitida en vivo en televisión nacional.

En su podcast Lucero contó el porqué fue boda con Manuel Mijares fue transmitida por Televisa. La intérprete mencionó que todo fue idea de Emilio Azcárraga Milmo, "El Tigre", fundador de la televisora. "Todo fue porque cuando yo empecé mi carrera en Televisa hace muchos, muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía 'El Tigre', en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él, evidentemente. Él me veía como una niña con un talento que formaba parte de esta enorme y gran empresa que formó y forjó durante tantos años".

Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: 'me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote, no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión.