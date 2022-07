Lucero recuerda como se emocionó Fernando del Solar al conocerla en persona

Son varios los famosos que siguen dando sus condolencias por la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, pues muchos siguen sorprendidos por la noticia, entre ellos Lucero de 52, quien recordó la primera vez que el famoso la conoció, ya que era un gran fan de la guapa mujer.

"Momentos, recuerdos tan agradables con #FernandoDelSolar. Ese día nos conocimos en persona. Mi más sentido pésame a sus hijos, a sus familiares y amigos. Que sea un buen viaje y que desde ahí sigas cuidando a quienes amas Fernando. Luz…", escribe Lucero en su despedida.

Y es que Fernando del Solar, tuvo la oportunidad de conocerla, cuando estaba en el programa Hoy, por lo que Lucero subió en redes sociales el épico momento donde el conductor argentino, quien dijo que creció con ella, pues, miro toda su trayectoria, estaba complacido por conocerla en persona.

Para mí es una alegría estar aquí contigo, esta es mi primera vez en este foro, yo no tenía la suerte de conocerte personalmente, ya la conocía, por supuesto crecimos juntos, yo viéndola estoy emocionado, pero quería compartirle a la gente esta sensación de verte para mí está increíble", dijo Fernando del Solar.

Para quienes no lo saben, Lucero siempre ha causado ese impacto entre las personas, pues es una mujer con un carisma increíble y que siempre trata de hacer sentir bien tanto a sus fans como compañeros del medio de la farándula, pues si hay algo que no tiene esta mujer es que no es grosera con nadie y que siempre tiene una sonrisa.

"Él está en un mejor lugar donde no sentirá dolor. Es un ángel más en el cielo, el cual cuidara de su familia. QEPD", "Que bonito ver como sr emocionó al CONOCERTE Fernando nos representó a todos en ese momento qie bonito momento", "Que hermoso Fernando, que honor que Lucero lo recuerde con cariño", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Lucero también se ha caracterizado por tener una exitosa trayectoria dentro de la música y las telenovelas desde hace tiempo, además giras con llenos totales por toda Sudamérica.